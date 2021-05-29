По словам Сергея Мазуренко, заместителя главного врача по терапии Городской больницы Святого Георгия, сквозняки опасны не только для людей со сниженным иммунитетом, но в принципе для всех, в том числе закаленных. Петербургский климат с сильными ветрами и частыми дождями добавляет вероятностей быстро и легко заболеть.

- Сквозняки для Петербурга проблема круглогодичная. У нас часто бывает ветер, который, по сути, эквивалент сквозняка. Особенно опасен он, если человек вспотел и вышел мокрым. Вода проводит тепло в 240 раз быстрее, чем воздух. А движущийся воздух в несколько раз быстрее забирает тепло от тела, чем стоячий. Поэтому выйти на улицу в прохладную погоду, но при отсутствии ветра — совсем не то же самое, чем в прохладную и ветреную. Это как в глубоких пещерах — температура воздуха может быть + 5-6 градусов по Цельсию, но без ветра она не сильно драматична. Стоит начаться движению воздуха, и риск переохлаждения увеличивается, — сказал «Доктору Питеру» Сергей Мазуренко.

Сквозняки и переохлаждение чаще всего приводят к обострению респираторных инфекций и болезней органов дыхания — синуситам, бронхитам. Однако, по словам врача, нередко в больницу привозят и пострадавших с пневмониями.

- Болеют все, в том числе закаленные. Чтобы заболеть, много не надо — достаточно чуть вспотевшим постоять на сквозняке несколько минут, — предупреждает Сергей Мазуренко.

Заболеть от сквозняка можно не только на улице или дома перед открытой форточкой.

- Я многократно наблюдал пациентов, у которых первой причиной заболевания был сквозняк в машине — ехали с открытым окном, — подтверждает «Доктору Питеру» заместитель директора НИИ уха, горла, носа и речи Сергей Рязанцев. — Сквозняк опасен, когда есть резкие перепады температуры и когда у человека снижен иммунитет. В этом случае целенаправленный поток воздуха может привести к дисбалансировке в организме и активации патогенной флоры, которая у нас всегда присутствует в полости носа.