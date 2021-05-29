Выходные для многих — это повод расслабиться с друзьями, устроить застолье или нажарить шашлыков на даче. Посиделки редко обходятся без алкоголя. И если для одних несколько бокалов вина или даже напитка покрепче проливаются в организм почти незамеченными, то для других какая-то пара глотков слабоалкогольного коктейля может обернуться тяжелейшей головной болью. Причем, обрушиться она может сразу, спустя какое-то время или только наутро.
Алкоголь — это системный нейротропный яд, говорит врач психиатр-нарколог Ольга Мурзина-Толорая. Он действует на структуры мозга, отвечающие за болевые ощущения. Алкоголь может расширять сосуды, напрямую оказывая воздействие на области мозга, отвечающие за восприятие боли.
- Также алкоголь может изменять реологические свойства крови (деформационные свойства и текучесть) вследствие обезвоживания, и потери электролитов, — говорит эксперт. — Кровь становится более вязкой, и из-за этого возникает гипоксия. А продукты распада алкоголя нарушают работу нейромедиаторных систем и электрической активности головного мозга, приводя впоследствии к серьезным нарушениям в работе неврологической системы в целом.
По словам нарколога, следует ожидать головной боли от употребления алкоголя независимо от его вида. Но чаще голова раскалываться будет именно от вина.
- Вероятность получить головную боль больше от употребления вина, нежели чем от других напитков, — считает нарколог Ольга Мурзина-Толорая. — В его составе есть продукты брожения и как следствие — другие химические соединения кроме этанола.
Чтобы облегчить головную боль после употребления спиртного, врач советует принять контрастный душ, пить больше воды, поесть немного теплой пищи.
Также можно принять анальгетики, но только по рекомендации вашего лечащего врача.
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