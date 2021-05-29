Выходные для многих — это повод расслабиться с друзьями, устроить застолье или нажарить шашлыков на даче. Посиделки редко обходятся без алкоголя. И если для одних несколько бокалов вина или даже напитка покрепче проливаются в организм почти незамеченными, то для других какая-то пара глотков слабоалкогольного коктейля может обернуться тяжелейшей головной болью. Причем, обрушиться она может сразу, спустя какое-то время или только наутро.

Алкоголь — это системный нейротропный яд, говорит врач психиатр-нарколог Ольга Мурзина-Толорая. Он действует на структуры мозга, отвечающие за болевые ощущения. Алкоголь может расширять сосуды, напрямую оказывая воздействие на области мозга, отвечающие за восприятие боли.

- Также алкоголь может изменять реологические свойства крови (деформационные свойства и текучесть) вследствие обезвоживания, и потери электролитов, — говорит эксперт. — Кровь становится более вязкой, и из-за этого возникает гипоксия. А продукты распада алкоголя нарушают работу нейромедиаторных систем и электрической активности головного мозга, приводя впоследствии к серьезным нарушениям в работе неврологической системы в целом.