Пассивное тепло

Исследования проводили в Великобритании. Ученые — кандидат наук Университета в Ковентри Чарльз Джеймс Стюард, научный сотрудник Эми Харвуд и научный сотрудник Том Каллен — искали сходства и различия между влиянием на организм кардиотренировок и обычным физическим нагреванием. Добровольцев делили на группы: одних отправляли на час в горячую гидромассажную ванну, других — на это же время — ездить на велосипеде. Катание позволило «подопытным» потратить больше энергии, а вот увеличение интенсивности кровотока оказалось одинаковым и при купании, и при нагрузках.