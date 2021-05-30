Кардио, прощай! Больше не надо убиваться на часовых тренировках в зале ради здорового сердца и сосудов. Выход найден: вместо занятий спортом можно регулярно принимать горячую ванну или посещать сауну. Причем положительное влияние эти процедуры могут оказать не только на сердечно-сосудистую систему, но и на весь организм в целом. Но с оговорками.

Фото №1 - Ученые: горячая ванна может заменить часовую пробежку
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Пассивное тепло

Исследования проводили в Великобритании. Ученые — кандидат наук Университета в Ковентри Чарльз Джеймс Стюард, научный сотрудник Эми Харвуд и научный сотрудник Том Каллен — искали сходства и различия между влиянием на организм кардиотренировок и обычным физическим нагреванием. Добровольцев делили на группы: одних отправляли на час в горячую гидромассажную ванну, других — на это же время — ездить на велосипеде. Катание позволило «подопытным» потратить больше энергии, а вот увеличение интенсивности кровотока оказалось одинаковым и при купании, и при нагрузках.

Чарльз Стюард опубликовал результаты экспериментов на научном портале и объяснил, каким все же образом тепло влияет на организм в состоянии покоя. Оказывается, горячая ванна повышает температуру тела и частоту сердечных сокращений точно так же, как это происходит при беге трусцой.

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- Есть люди, которые ненавидят бег, — рассказал Чарльз Стюард. — А есть еще пожилые, те, кто страдает от различных хронических заболеваний. Им просто сложно заниматься спортом. Для них горячая ванна или парная — это хороший способ поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Но не спешите сдавать абонемент в спортзал. Ванна или парная кровоток «взбодрят», но вот похудеть или, тем более, подкачаться этот способ не поможет.

Мы считаем, что наш метод стоит сочетать с физическими упражнениями, — уточнил Чарльз Джеймс Стюард.

Фото №2 - Ученые: горячая ванна может заменить часовую пробежку
Фото
unsplash.com

«Аптека для бедных»

В качестве примера положительного влияния тепла на здоровье ученые привели финских мужчин. По результатам исследования, те, кто ходил в сауну 4-7 раз в неделю, на 50 процентов реже страдали от сердечно-сосудистых заболеваний, по сравнению с теми, кто посещал парилку только один раз за неделю.

- Снизился риск деменции и болезни Альцгеймера, — пришли к выводу ученые. — Недаром финны называют сауну «аптекой для бедных».

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По мнению исследователей, горячие ванны способны помочь в снижении тяжести течения диабета второго типа. После ежедневной терапии, которую проводили в течение трех недель, у «подопытных» снизился уровень глюкозы в крови.

Однако подобную терапию стоит проводить исключительно под наблюдением врача, и ни в коем случае не переусердствовать. Иначе можно получить тепловой удар и довести себя до обморока.

Фото №3 - Ученые: горячая ванна может заменить часовую пробежку
Фото
unsplash.com

Но, как обычно, всегда есть какое-то «но». Пассивное тепло подходит только для абсолютно здоровых людей. При многих заболеваниях и парная, и горячая ванна противопоказаны.

При каких заболеваниях и состояниях горячие ванны противопоказаны

  • Сердечно-сосудистые — увеличивается нагрузка на сердце, меняется давление.

  • Сахарный диабет — есть риск быстрого снижения уровня сахара.

  • Цистит — горячая ванна может принести быстрое временное облегчение, но и способна усугубить болезнь.

  • Менструация — увеличивается интенсивность кровотечения.

  • Беременность — риск выкидыша.

  • Мужское бесплодие — снижается подвижность сперматозоидов и их количество.

Как это действует

Когда ваша температура растет, ваш организм ищет способ вывести избыток тепла. Один из механизмов — увеличение притока крови к коже. Для этого расширяются артерии и капилляры. Таким образом интенсивность кровотока растет.

Алена Безменова