Не только тромбоз. Вакцинация AstraZeneca в этот раз могла стать причиной смерти 35-летней женщины от инсульта. Еще два пациента в возрасте от тридцати до сорока лет оказались с этим же диагнозом в реанимации. Образовавшиеся тромбы блокировали приток крови и кислорода к мозгу. Ранее пациенты на здоровье не жаловались, поэтому возникшие проблемы связали с прививкой.

О том, что AstraZeneca провоцирует возникновение тромбов, врачи говорили уже не раз. Однако впервые вакцина оказалась связана с ишемическим инсультом, пишет Daily Mail . Медики Национальной больницы неврологии и нейрохирургии при Университетском колледже Лондона, правда, не спешат бить тревогу. Рекомендуют лишь тщательно следить за здоровьем привитых. Врачи полагают, что подобная "побочка" крайне редкая. А инсульт грозит, скорее, тем, кто заразился COVID-19, нежели тем, кто от него привился. Период возникновения побочных эффектов - с 4 по 28 день после укола.