Не только тромбоз. Вакцинация AstraZeneca в этот раз могла стать причиной смерти 35-летней женщины от инсульта. Еще два пациента в возрасте от тридцати до сорока лет оказались с этим же диагнозом в реанимации. Образовавшиеся тромбы блокировали приток крови и кислорода к мозгу. Ранее пациенты на здоровье не жаловались, поэтому возникшие проблемы связали с прививкой.
О том, что AstraZeneca провоцирует возникновение тромбов, врачи говорили уже не раз. Однако впервые вакцина оказалась связана с ишемическим инсультом, пишет
- У 35-летней пациентки, которая перенесла ишемический инсульт, появилась головная боль с правой стороны через шесть дней после вакцинации, - уточняют врачи. - Еще спустя пять дней у нее начали слабеть руки и ноги, нарушилась мимика. Все это сопровождалось сонливостью.
Женщину срочно прооперировали, попытались снизить внутричерепное давление, но эффекта это не дало. Пациентка скончалась.
При этом появление головной боли, мышечной слабости после вакцинации AstraZeneca отмечают больше половины пациентов. А сонливость, усталость проявляется, по данным службы здравоохранения Великобритании NHS, и вовсе у 63 процентов привитых. То есть, вероятность пропустить развивающийся ишемический инсульт существует из-за сходности симптомов.
© ДокторПитер
Комментарии0