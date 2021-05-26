В Бразилии обнаружили новый штамм коронавируса, сообщает местный портал G1. Новую мутацию выявили в штате Сан-Паулу, она уже начала распространяться по городам. Штамм получил название Р.4.

Вице-президент бразильского сообщества вирусологов Жоау Пессоа Араужу утверждает, что обнаруженная мутация происходит от штамма B.1.1.28. Помимо этого обнаруженный штам эксперты считают родственником других штаммов, которые ранее выявили в бразильских городах: штамма Р.1 (город Манаус), Р.2 ( Рио-де-Жанейро), а также Р.3, который обнаружили на Филиппинах.

«Там, где он выявлен, преобладает вариант P.1 и британский штамм, но динамика его распространения нас весьма беспокоит», — отмечает вирусолог.

Как отмечают эксперты, им еще предстоит выяснить, можно ли считать новый штамм наиболее опасным и агрессивным. В настоящее время Бразилия занимает третье место в мире после США и Индии по числу зараженных (около 16,2 млн).