Покупатели в аптеках нередко попадают в неловкую ситуацию, когда фармацевт отговаривает их от лекарства, предлагая взамен аналог. Если вы настойчиво требуете препарат из рецепта на руках, а вам не хотят его продавать, то это уже похоже на обман, говорит терапевт Алексей Хухрев.

"Вы пришли в аптеку за чем-то конкретным, но вам могут попытаться продать еще что-нибудь по акции или же советуют другое лекарство. Понятно, что фармацевту выгодно продать или больше лекарств, или более дорогой препарат с тем же действующим веществом", – рассказал эксперт в интервью радио Sputnik .

Фармацевт может дать какие-то советы, но им нельзя доверять больше, чем рекомендациям врача. Во-первых, они могут привести к лишним тратам, а во-вторых, даже нанести вред вашему здоровью. Фармацевт в апетеке не может знать, чем именно руководствовался доктор, когда выписывал лекарство, поэтому его мнение не может быть таким же объективным.

Исключение, по словам врача, составляют препараты-дженерики. Это лекарства, которые содержат такое же действующее вещество, как и препарат в рецепте. "Чтобы их найти, пациент должен до похода в аптеку залезть в Интернет и посмотреть химическое название действующего вещества нужного лекарства. Если по составу и по стране производства все совпало, то его можно покупать", – заключил Алексей Хухрев.