Покупатели в аптеках нередко попадают в неловкую ситуацию, когда фармацевт отговаривает их от лекарства, предлагая взамен аналог. Если вы настойчиво требуете препарат из рецепта на руках, а вам не хотят его продавать, то это уже похоже на обман, говорит терапевт Алексей Хухрев.
"Вы пришли в аптеку за чем-то конкретным, но вам могут попытаться продать еще что-нибудь по акции или же советуют другое лекарство. Понятно, что фармацевту выгодно продать или больше лекарств, или более дорогой препарат с тем же действующим веществом", – рассказал эксперт в интервью радио
Фармацевт может дать какие-то советы, но им нельзя доверять больше, чем рекомендациям врача. Во-первых, они могут привести к лишним тратам, а во-вторых, даже нанести вред вашему здоровью. Фармацевт в апетеке не может знать, чем именно руководствовался доктор, когда выписывал лекарство, поэтому его мнение не может быть таким же объективным.
Исключение, по словам врача, составляют препараты-дженерики. Это лекарства, которые содержат такое же действующее вещество, как и препарат в рецепте. "Чтобы их найти, пациент должен до похода в аптеку залезть в Интернет и посмотреть химическое название действующего вещества нужного лекарства. Если по составу и по стране производства все совпало, то его можно покупать", – заключил Алексей Хухрев.
У дженерика должно быть то же самое международное непатентованное наименование (МНН), что и у "эталонного" препарата, но производитель вправе присваивать собственной продукции другое торговое название.
Однако не все врачи разделяют точку зрения Алексея Хухрева. Как рассказала "Доктору Питеру" терапевт Алла Кайгородова, пациент не должен сам искать другие лекарства. Когда нужно, врачи выписывают сразу несколько препаратов на выбор.
"Дело в том, что это же самое вещество может быть не такой степени очистки, как в оригинальном препарате, оно может содержать другие консерванты или быть в другой форме доставки. Получается, что это уже совсем не тот препарат, который выписывал доктор. Пациент должен помнить, что врач отвечает за эффективность того препарата, который он рекомендовал, а не дженерика", — пояснила эксперт.
Некоторые лекарства мы покупаем в аптеках без рецепта. К ним относятся обезболивающие, успокоительные, антацидные и другие препараты.
Практически у каждого дешевого препарата есть более дорогой аналог. И, кстати, в аптеках чаще рекомендуют именно последние. Вот, к примеру, список популярных недорогих препаратов и их аналогов подороже:
Важно: если в рецепте у вас указано конкретное название препарата, покупайте то, что прописал вам врач. Не заменяйте лекарство, ориентируясь на советы фармацевта и подсказки в сети.
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