- Дмитрий Анатольевич, чем новая вакцина от ковида, которая сейчас разрабатывается в вашем институте, принципиально отличается от других — от того же «Спутник V»?

- Наша вакцина — неинвазивная, то есть не надо делать никаких инъекций, ею проще привить детей, взрослых, так как вводится она в виде спрея в нос. Здесь работает особый механизм — мы вводим антиген, то, что приводит к формированию иммунитета, непосредственно в место внедрения возбудителей ОРВИ - во «входные ворота». Таким образом, мы формируем иммунную защиту именно в месте, где происходит контакт возбудителя с нашим организмом. И уже здесь есть готовый ответ, секреторные иммуноглобулины, которые находятся на слизистых. Именно здесь формируется клеточный ответ. Возможно, наш препарат будет обладать комбинированным эффектом, защищая не только от COVID-19. Пока мы только накапливаем данные. Но говорить о том, что одна вакцина лучше другой, неправильно. Чем больше разных вариантов, тем лучше.

- Имеется в виду комбинация с вакциной от гриппа?

- Вакцина разрабатывается от COVID-19, это главная идея. Но дополнительным эффектом, мы надеемся, будет защита и от гриппа тоже.

- Когда вакцина станет доступной для широкого применения?

- Мы планируем начать клинические испытания осенью. Если все пройдет хорошо, то закончим первые две фазы до Нового года, а третья фаза — предназначенная для более широкой оценки ее эффективности — начнется уже в начале следующего года.

- В мире еще есть подобные разработки?

- Да, подобные аналоги в мире тоже разрабатываются. В Сингапуре сейчас идет разработка точно такой же вакцины. Там уже проходят клинические испытания.

- Уже известно, для какого возраста будет предназначена вакцина, а для кого противопоказана?

- Эффективность и безопасность любого нового препарата исследуется сначала в возрастных группах от 18 до 60 лет. Потом уже смотрят безопасность применения у детей, причем разного возраста. Но противогриппозные «живые» вакцины в целом давно применяются у детей. Противопоказания — отдельная тема. Не всем показаны «живые» вакцины — прежде всего, их не вводят беременным и лицам с иммунодефицитами.



Справка

В НИИ гриппа им. Смородинцева разработана и сейчас проходит испытание интраназальных вакцин против туберкулеза (одна терапевтическая, другая профилактическая). Также ведется разработка вакцины против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (вирусов, вызывающих инфекции дыхательных путей).

- Какой сейчас уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Петербурге, и как коронавирус повлиял на привычные сезонные простудные заболевания?

- Мы видим, что заболеваемость гриппом и сезонными ОРВИ в эпидемический сезон 2020-2021 годов совершенно отличается от предыдущих лет — да, выявляются респираторные инфекции, но заболеваемость ими несравнима с предыдущими годами. В этом сезоне лидирует COVID-19. Случаи гриппозной инфекции просто единичные.

- Многим все равно непонятно, куда мог исчезнуть грипп. Почему ковид его так тотально вытеснил, это ведь два разных вируса?

- Здесь может быть комплекс причин. Люди стали соблюдать противоэпидемические мероприятия — носят маски, чаще моют руки. При этом вирус гриппа передается не так эффективно как возбудитель ковида, который в принципе может поражать большее число людей, чем грипп. Возможно также, что происходит конкуренция двух вирусов внутри организма — вероятно, COVID-19 побеждает. Такое конкурентное взаимодействие. Когда заболеваемость COVID-19 пошла, вниз естественно, что увеличилась заболеваемость другими традиционными вирусами, которые у нас всегда были, — парагрипп, риновирусы, пневмовирусы…

- Возможно двойное заражение, когда человек одновременно заболевает и гриппом, и COVID-19?

- В России таких случаев зафиксировано не было. А в мире — да, случаи сочетанной инфекции грипп и COVID-19 встречаются, и они протекают более тяжело.

- Все-таки ковид - это сезонное заболевание?

- У гриппа ряда возбудителей ОРВИ есть сезонность. Даже у кишечных инфекций есть своя сезонность. А вот о сезонности COVID-19 пока ничего толком неизвестно, мы живем с этой инфекцией всего год, данных пока накопилось мало.

- Считается, что в Петербурге переболел COVID-19 уже каждый второй. Выходит, этого недостаточно, чтобы остановить новую вспышку заболевания? И стоит ли вообще возлагать надежду на коллективный иммунитет, опять же учитывая новые штаммы коронавируса?

- Несомненно, новые варианты вируса вызывают беспокойство. Однако имеющиеся данные свидетельствуют, что иммунитет, сформировавшийся после перенесенного заболевания или после вакцинации, достаточно эффективен в отношении новых штаммов. Кроме того, в настоящее время не регистрируется значительного числа случаев реинфекции (повторного заражения, - Прим. Ред.), и это подтверждает стойкость иммунной защиты. Усилия, которые сегодня предпринимаются для увеличения охвата вакцинацией против COVID-19 и формирования коллективного иммунитета, чрезвычайно необходимы. Только таким образом мы сможем снизить заболеваемость и предотвратить появление новых случаев COVID-19.