С наступлением лета в офисах начинаются климатические битвы, когда противники прохлады кричат: "Выключи, мне дует!", а мучающиеся от жары воюют за комфортную для них "погоду" в офисе. На самом деле, есть четкие рекомендации, при какой температуре воздуха работать в помещении не рекомендуется - это прописано в санитарных правилах. По СанПиНу летом в офисе не должно быть жарче 23-25 градусов. Эти цифры взяты не с потолка. При температуре выше 25 по Цельсию организм входит в состояние "лени", а метаболизм замедляется.
По данным Роспотребнадзора, при температуре воздуха выше 30 градусов работоспособность человека снижается в среднем на 10%, а если в офисе будет жара 33-35 градусов, то производительность труда снизится на треть.
В прохладной же атмосфере работается комфортнее, выше и производительность труда. При этом, если понизить температуру до 16-17 градусов, то сидя за компьютером, и занимаясь исключительно умственным трудом, можно даже похудеть.
"Когда температура в помещении ниже 18 градусов, организм тратит энергию на обогрев, соответственно человек быстрее худеет. Для тех, кто хочет похудеть, нужно, чтобы в помещении было постоянно прохладно", – сказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина
К слову, по СанПиНу, +18 градусов в офисе - это тоже недопустимо. Такую температуру, и тем более ниже, можно выставлять на кондиционере, только если вы работаете в домашнем офисе. Считается, что при пониженной температуре повышается риск простудных и острых респираторных заболеваний, усугубляется течение хронических болезней и обостряются воспалительные процессы.
Добавим, по словам врача-диетолога, худеет человек также при повышении температуры тела.
"Если у человека повышается температура тела, активируется гормон щитовидной железы тироксин. Так как щитовидная железа отвечает за выработку энергии, энергии становится больше, получается, что метаболизм усиливается. Как только температура падает, все приходит в норму. Вот почему многие во время болезни худеют, хочется сладкого, чтобы быстро пополнить запас энергии. Даже диетологи разрешают есть простые углеводы, чтобы организм с этой ситуацией быстрее справился", – объяснила Елена Соломатина.
В жаркую погоду вес также может уменьшиться, но не за счет сжигания жира, а за счет пота, испарения жидкости, добавила врач-диетолог.
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