С наступлением лета в офисах начинаются климатические битвы, когда противники прохлады кричат: "Выключи, мне дует!", а мучающиеся от жары воюют за комфортную для них "погоду" в офисе. На самом деле, есть четкие рекомендации, при какой температуре воздуха работать в помещении не рекомендуется - это прописано в санитарных правилах. По СанПиНу летом в офисе не должно быть жарче 23-25 градусов. Эти цифры взяты не с потолка. При температуре выше 25 по Цельсию организм входит в состояние "лени", а метаболизм замедляется.

По данным Роспотребнадзора, при температуре воздуха выше 30 градусов работоспособность человека снижается в среднем на 10%, а если в офисе будет жара 33-35 градусов, то производительность труда снизится на треть.

В прохладной же атмосфере работается комфортнее, выше и производительность труда. При этом, если понизить температуру до 16-17 градусов, то сидя за компьютером, и занимаясь исключительно умственным трудом, можно даже похудеть.