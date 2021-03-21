Когда пробежка только навредит здоровью, объясняет врач

Ежедневные пробежки по городским улицам только навредят вашему здоровью, уверен врач-пульмонолог. Когда человек бежит или едет на велосипеде вдоль дорог, то в его легкие поступает множество вредных веществ.

Ежедневные пробежки по городским улицам могут лишь навредить вашему здоровью. Во время интенсивных физических нагрузок из-за увеличенного воздухообмена в легкие поступает больше вредных веществ.

«Такой вид нагрузок максимально плох для лёгких. Сейчас есть мода на city running, по-моему, это называется, это как раз бег по улицам. Немногое знают, что на самом деле он очень вреден», - рассказал радио «Говорит Москва» главный пульмонолог столичного департамента здравоохранения Андрей Белевский.

Он пояснил, что когда человек едет на велосипеде или бежит вдоль трассы, по которой едет поток автомобилей, он вдыхает массу вредных веществ.

Если вы хотите заниматься бегом, то лучше это делать подальше от дорог. Парк или сквер — идеальные варианты для таких физических нагрузок.

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Софья Хромова