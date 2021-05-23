Диетолог назвала причины внезапной тяги к сладкому или соленому

Часто у нас возникает непреодолимое желание съесть что-то сладкое или соленое. Почему возникает такая тяга и стоит ли беспокоиться по этому поводу, рассказала гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

Между основными приемами пищи нас частенько тянет на сладкое или соленое. Особенно хочется "что-то пожевать" по вечерам. Обычно людей резко тянет именно на сладкое, нежели на соленое, говорит кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

Основная причина такой тяги к тортику или шоколадке — это расход энергии, организму необходим ее быстрый приток. Обеспечить это можно как раз за счет быстрых углеводов, которые есть в сладостях. Если при устоявшемся рационе и отсутствии проблем с питанием человек изредка хочет нарушить свои привычки, волноваться не стоит, считает врач.

"Сладкого может хотеться после физической или умственной нагрузки, потому что расход глюкозы очень высокий. Плюс часто хочется шоколада, потому что в нем есть серотонин, это гормон настроения. Ничего особенного в этом нет, и искать заболевание здесь нет никакого смысла, если это от случая к случаю, разово", – сказала Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.

Немного другая ситуация с тягой к соленой пище. В этом случае необходимо понаблюдать, как часто возникает такое желание.

Одна из основных причин — это нехватка хлора в рационе, потому что люди боятся переусердствовать с солью и часто себя ограничивают. Поэтому, если такая тяга возникает от случая к случаю, то вряд ли она может сигнализировать о какой-то болезни. Но если постоянно хочется соленого, к тому же вы солите пищу, добавляя все больше и больше этой приправы, а тяга только усиливается, то это уже тревожный звонок. Как правило, это может указывать на заболевания надпочечников, говорит врач.

Чем больше ешь сладкого, тем еще больше хочется. Этот "закон жизни" знают все, кто не может отказаться от сахара. Диетолог составила гид по сахарозаменителям и в качестве бонуса посоветовала лайфхак, который заставит вас думать, что вы едите что-то более сладкое, чем есть на самом деле.

Софья Хромова