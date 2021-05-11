Биолог объяснил, кого чаще всего кусают комары

По какому принципу комары выбирают своих жертв? Некоторые считают, что насекомые ориентируются на запах, другие думают, что все решает группа крови. От чего же на самом деле зависит выбор насекомых, рассказал биолог Вадим Марьинский.

Самый популярный миф о предпочтениях комаров — это то, что эти насекомые выбирают свою жертву по группе крови. На самом деле их привлекают запах и тепло человеческого тела, говорит сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Комары выбирают жертву, полагаясь на свои органы чувств, как и все прочие существа. Для них важен запах, который исходит от человека, и тепло. Можно услышать много полумифических рассказов, что люди с какой-то группой крови привлекают комаров. Но на самом деле все несколько проще: если человек активно потеет, то комарам его легче найти», – рассказал Вадим Марьинский в интервью радио Sputnik.

Если вы отправились на прогулку компанией, то насекомые, скорее всего, изначально атакуют того, кто больше всех вспотел. Но потом настанет черед всех остальных. «Нельзя исключать, что у комаров есть предпочтения, но когда люди в группе, то они не настолько ярко выражены. Комары "липнут" к человеку, который активно потеет, но после него они обязательно переключатся на тех, кто рядом».

Так, первой жертвой комара может стать беременная женщина или полный человек, поскольку они выделяют больше тепла и углекислого газа. Ученые также считают, что комары учитывают и микрофлору кожи. Эксперты провели исследование, в ходе которого выяснили, что только на человеческих ладонях содержится 346 химических веществ, 277 из которых могут быть привлекательными для разных видов комаров. С потом у человека выделяются аммиак и молочная кислота, что тоже может завлечь насекомых (поэтому вечерняя тренировка на улице может закончиться многочисленными укусами). Любопытно, что малярийных комаров интересует запах веществ, который содержится в поту ног человека.

Как защититься от надоедливых насекомых

Если вам все-таки необходимо выйти на улицу, то постарайтесь надеть вещи, максимально закрывающие поверхность кожи. Важно, чтобы они были из плотной ткани. Можно использовать различные защитные спреи, но как показывает практика, они не всегда эффективны. Если вы вышли на прогулку с ребенком в коляске, то противомоскитная сетка не будет лишней.

Когда насекомые начинают атаку, постарайтесь не отмахиваться от них. Излишняя жестикуляция лишь ускорит кровообращение и усилит выработку углекислого газа, к тому же у комаров не очень хорошее зрение, но они отлично видят движение.

После укуса

Обычно место укуса отекает, появляются зуд и покраснение. Как кожа отреагирует на укус зависит от индивидуальных особенностей человека: некоторые могут даже испытывать боль, а некоторые могут даже не обратить внимания.

Дети тяжелее переносят комариные атаки, малыши жалуются на боль и зуд. Как правильно, все проходит через сутки. Но если после укуса у ребенка (или взрослого) появился отек на лице, губах, горле, стало трудно дышать, то нужно срочно обратиться к врачу. Анафилактическая реакция может быть смертельной. Она обычно наступает в течение 20 минут после укуса и не позднее, чем через два часа после него.

Уменьшить отек и боль в домашних условиях можно с помощью холодного компресса. Нельзя чесать место укуса. Если ребенка укусили в рот, ему можно дать ему рассосать кубик льда или попить холодной воды.

Обратиться к врачу необходимо, если местная реакция - покраснение или отек - долго не проходит. А также при подозрении на инфекцию: когда через день или два отек и боль усиливаются, повышается температура.

Софья Хромова

© Доктор Питер