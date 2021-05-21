Близнецы Джофред и Ральфред из индийского штата Уттар-Прадеш узнали, что заразились коронавирусом на следующее утро после празднования дня рождения в апреле. У обоих поднялась температура, состояние ухудшилось, и в начале мая братья попали в больницу.

Спустя две недели скончался Джофред, когда его брат узнал об этом, он не поверил, пишет издание Independent . О смерти близнеца ему сообщила мать. На следующий день Ральфред умер.

Отец близнецов заявил, что семья в шоке. «Наш мир рухнул ... Когда Джофред умер, у меня было чувство, что Ральфред не выживет. Просто потому, что они всегда были неразлучныю... Мы сломлены. Наши сердца разбиты».