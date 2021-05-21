Близнецы Джофред и Ральфред из индийского штата Уттар-Прадеш узнали, что заразились коронавирусом на следующее утро после празднования дня рождения в апреле. У обоих поднялась температура, состояние ухудшилось, и в начале мая братья попали в больницу.
Спустя две недели скончался Джофред, когда его брат узнал об этом, он не поверил, пишет издание
Отец близнецов заявил, что семья в шоке. «Наш мир рухнул ... Когда Джофред умер, у меня было чувство, что Ральфред не выживет. Просто потому, что они всегда были неразлучныю... Мы сломлены. Наши сердца разбиты».
Близнецы родились с разницей в три минуты. Братья были неразлучны всю жизнь, вместе учились в школе, оба закончили колледж и работали программистами. Во время пандемии братья изолировались и не ходили в офис, оставаясь на удаленке.
Индия сейчас переживает разрушительную волну пандемии. Число заболевших и умерших растет. Крематории сообщают, что переполнены, в больницах не хватает кислорода для тяжелых больных COVID-19 и коек.
Страна занимает второе место по числу заразившихся коронавирусом в мире. Количество подтвержденных случаев COVID-19 уже достигло 26 млн, число скончавшихся - 291 331.
Накануне два индийских штата, Раджастан и Телангана, объявили об эпидемии грибкового заболевания мукормикоз, называемого также черной плесенью. Смертность от этого заболевания составляет 50%. Мукормикоз — редкая инфекция, вызываемая воздействием плесени из почвы, растений, навоза и гниющих фруктов и овощей.
© ДокторПитер
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