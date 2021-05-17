Фото №1 - Не давайте детям: врач рассказал о смертельной опасности летних фруктов
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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что абрикосы и персики, а точнее, их косточки, могут быть смертельно опасными для детей. В их ядрах содержится ядовитое вещество — синильная кислота.

«В детстве сами камнем эти косточки долбили, ели. Синильная кислота вызывает отравление вплоть до смерти. Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом», — сказал Мясников.

Персики также могут быть мощным аллергеном, напомнила кандидат биологических наук Екатерина Баранова. У детей часто возникает аллергия на этот фрукт. Чтобы ребенок не страдал их чиханий и зуда, достаточно сварить или очистить персики.

"Если вы их сварите или очистите шкурку и внутреннюю часть, где много белков, то аллергии вы не будете наблюдать", — пояснила Баранова.

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В меню как взрослых, так и детей, должны присутствовать фрукты и овощи. Чем человек старше, тем больше в его рационе должно быть фруктов и овощей, богатых витаминами и клетчаткой, говорят врачи. Но далеко не все употребляют ежедневно хотя бы минимальную порцию необходимых для здоровья продуктов из "вегетарианского списка". В этом случае диетологи рекомендуют прибегнуть к пяти хитростям, чтобы начать есть больше овощей и фруктов.

© ДокторПитер

Софья Хромова