Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что абрикосы и персики, а точнее, их косточки, могут быть смертельно опасными для детей. В их ядрах содержится ядовитое вещество — синильная кислота.

«В детстве сами камнем эти косточки долбили, ели. Синильная кислота вызывает отравление вплоть до смерти. Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом», — сказал Мясников.

Персики также могут быть мощным аллергеном, напомнила кандидат биологических наук Екатерина Баранова. У детей часто возникает аллергия на этот фрукт. Чтобы ребенок не страдал их чиханий и зуда, достаточно сварить или очистить персики.

"Если вы их сварите или очистите шкурку и внутреннюю часть, где много белков, то аллергии вы не будете наблюдать", — пояснила Баранова.