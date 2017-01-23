Ребенок в опасности: Доктор Комаровский рассказал о ядах, которые есть в каждом доме

Известный доктор и телеведущий Евгений Комаровский в своем Telegram-канале выложил памятку, в которой описал опасные для здоровья и жизни ребенка предметы и продукты - их можно найти почти в каждой квартире.

Все опасные для ребенка продукты в квартире известный педиатр разделил на 5 условных групп: батарейки-таблетки, алкоголь, косметика, капсулы для стиральных и посудомоечных машин и лекарственные препараты. Описывает каждый "яд" Комаровский так:

Батарейки - таблетки: они блестящие и их легко проглотить. Это опасная комбинация, особенно когда речь идет о батарейках, которые часто используются в мелкой электронике.

Алкоголь в любых формах - дезинфицирующее средство для рук, сироп от кашля, ополаскиватель для полости рта и т.д. Алкогольное отравление становится все более распространенным у детей, подчеркивает врач.

Косметика. "Вы можете подумать, что косметика безопасна, но всегда держите подальше от детей лак для ногтей, жидкость для снятия лака, средства для укладки волос, парфюм, краски для волос и тому подобное".

Капсулы для посудомоечных и стиральных машин выглядят как конфеты - вероятно, на вкус тоже как конфеты, может подумать ребенок. Это опасная мысль, которая привела к огромному количеству травм и смертей в течение нескольких последних лет.

Лекарственные препараты. "Защитная крышка на лекарствах не так надежна, как нам хотелось бы верить. Побочные эффекты от передозировки или приема лекарств без назначения, особенно у маленьких детей, могут быть смертельно опасными".

Евгений Комаровский ведет Telegram-канал и страницу в Instagram, где постоянно делится полезными советами по уходу, правильному питанию и воспитанию детей.

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