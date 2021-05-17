Первый прием пищи очень важен, так как с ним мы получаем необходимое количество энергии, которой должно хватить на первую половину дня. Некоторые его игнорируют, что может стать причиной различных проблем со здоровьем в будущем, напоминают диетологи. Эксперты составили список завтраков, которые только навредят организму.
Белый хлеб и тосты
Белый хлеб диетологи относят к быстрым углеводам. Он резко повышает сахар в крови, но затем так же резко его "убирает". Такие скачки создают ощущение усталости и быстрее лишают человека энергии, которая обеспечивает ему бодрость в течение дня, поясняет диетолог Елена Златинская. Подобный завтрак не несет в себе никакой питательной ценности, а чувство голода после него не заставит себя долго ждать. Не рекомендуют врачи есть и тосты на завтрак: обжаренный белый хлеб, как и свежий, не имеет никакой ценности для нашего организма, а в горелых корках могут содержаться опасные канцерогены.
Яичница с колбасой или беконом
Такой завтрак будет слишком калорийным для нашего желудка, который утром только начинает работать. Помимо этого, жареные яйца и бекон содержат вредные насыщенные жиры, они угнетают работу пищеварительной системы и могут спровоцировать гастрит. Бекон промышленного производства и колбаса считаются обработанным мясом, их ежедневное употребление увеличивает риск развития колоректального рака, рака прямой кишки, поджелудочной железы и простаты, говорит эксперт Елена Златинская. Постарайтесь отказаться от них с утра и вообще лучше как можно реже включайте такие продукты в свое меню. Что касается яиц, то они прекрасно подходят для первого приема пищи. Их можно сварить вкрутую, сделать яйцо-пашот или приготовить омлет.
Мюсли и гранола
Готовые сухие завтраки, например, мюсли или гранола, тоже нельзя есть натощак. Они содержат сахар и обработанные кусочки фруктов и ягод, которые относятся к быстрым углеводам и не будут способствовать бодрости в течение дня. Чувство голода быстро вернется, а энергия – нет. От таких завтраков нужно отказаться. Такой прием пищи можно сделать относительно полезным, если в него добавить творог и кисломолочный йогурт без добавления фруктов, сахара и вкусовых ароматизаторов.
Каши быстрого приготовления
Многие предпочитают не тратить время на завтрак, а за 3-5 минут сварить "быструю" кашу. Например, овсянку. Овсяные хлопья быстрого приготовления, в отличие от геркулесовой каши, которую нужно готовить не менее 10 минут, навредят вашему организму из-за большого количества сахара и ароматических добавок. Помимо этого, в быстрых кашах практически полностью отсутствует клетчатка. А по пищевой ценности этот продукт стоит где-то на одной ступени с белым хлебом.
Соки
Пить сок натощак на самом деле вовсе не полезно. Пакетированные соки содержат много сахара, ежедневное употребление этого напитка может привести к ожирению и нарушению обмена веществ в организме. Полезный совет от диетолога: если вы любите соки, то постарайтесь в них добавлять воду: 50% стакана - вода, 50% - сок. Такой способ поможет снизить нагрузку на пищеварительную систему.
И даже свежевыжатый сок не так уж полезен. В процессе выжимки фрукты и овощи теряют полезные волокна, клетчатку - остается только глюкоза, то есть сахар. Но витамины и минералы в таком напитке все-таки тоже есть.
По мнению врача-гастроэнтеролога Натальи Ильиной, натощак к тому же не стоит пить кофе и есть некоторые фрукты. В черный список попали:
- Цитрусовые (в том числе и свежевыжатые соки), холодные и газированные напитки, кофе (его можно пить только после еды), чеснок, специи, сладости, бананы, дрожжевая выпечка и помидоры - эти продукты, по мнению эксперта, категорически нельзя есть натощак;
- Груши, плавленый сыр, суп и бульон, бутерброды с колбасой - от такого завтрака гастроэнтеролог также советует отказаться. Все эти продукты могут вызвать раздражение слизистой желудка, спазм желудочно-кишечного тракта, вздутие живота и негативно влияют на пищеварение в течение дня.
Каким должен быть идеальный завтрак
Полноценный завтрак должен содержать клетчатку, белки, углеводы и жиры, говорит врач-диетолог Елена Златинская. Только в этом случае он будет насыщен необходимыми витаминами и микроэлементами, будет способствовать обмену веществ и помогать сохранять энергию в течение всего дня. Для идеального завтрака подойдут: куриная грудка или мясо индейки с зеленью, омлет, нежирный творог, греческий йогурт, молоко, цельнозерновой или отрубной хлеб, зеленая гречка, бурый рис, овощи.
© ДокторПитер
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