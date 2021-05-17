Мюсли и гранола

Готовые сухие завтраки, например, мюсли или гранола, тоже нельзя есть натощак. Они содержат сахар и обработанные кусочки фруктов и ягод, которые относятся к быстрым углеводам и не будут способствовать бодрости в течение дня. Чувство голода быстро вернется, а энергия – нет. От таких завтраков нужно отказаться. Такой прием пищи можно сделать относительно полезным, если в него добавить творог и кисломолочный йогурт без добавления фруктов, сахара и вкусовых ароматизаторов.

Каши быстрого приготовления

Многие предпочитают не тратить время на завтрак, а за 3-5 минут сварить "быструю" кашу. Например, овсянку. Овсяные хлопья быстрого приготовления, в отличие от геркулесовой каши, которую нужно готовить не менее 10 минут, навредят вашему организму из-за большого количества сахара и ароматических добавок. Помимо этого, в быстрых кашах практически полностью отсутствует клетчатка. А по пищевой ценности этот продукт стоит где-то на одной ступени с белым хлебом.

Соки

Пить сок натощак на самом деле вовсе не полезно. Пакетированные соки содержат много сахара, ежедневное употребление этого напитка может привести к ожирению и нарушению обмена веществ в организме. Полезный совет от диетолога: если вы любите соки, то постарайтесь в них добавлять воду: 50% стакана - вода, 50% - сок. Такой способ поможет снизить нагрузку на пищеварительную систему.

И даже свежевыжатый сок не так уж полезен. В процессе выжимки фрукты и овощи теряют полезные волокна, клетчатку - остается только глюкоза, то есть сахар. Но витамины и минералы в таком напитке все-таки тоже есть.