Фото №1 - Пережить ЕГЭ-2021: Как родители могут навредить ребенку во время сдачи экзаменов
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ЕГЭ в 2021 году пройдут в период с 31 мая по 2 июля и уже известна даже дата праздника выпускников в Петербурге - "Алые паруса" назначены на 25 июня, причем, в очном формате.

Не секрет, что для успешной сдачи выпускных экзаменов в школе недостаточно только лишь хорошо подготовиться по предмету и знать теорию на отлично. Школьникам в какой-то мере должна сопутствовать и удача - вариант может попасться непростой, важен и психологический настрой и общее физическое состояние в день экзамена. Как пройдет ЕГЭ, в каком состоянии будет выпускник в этот день, очень зависит и от поведения его родных и близких.

Врач-терапевт рассказала "Доктору Питеру", как можно уже сейчас "подстелить соломки" и заранее правильно подготовить выпускника к ЕГЭ.

"В первую очередь важен психологический настрой семьи - отношение к этому экзамену, - говорит врач-терапевт Елена Черненко. - Понятно, что любой ребенок, особенно ответственный, будет переживать. Его стоит поддержать. Начинать нужно чуть заранее, еще во время подготовки к экзамену. Обязательно - сбалансированное питание, не углеводы. Часто родители подсовывают сидящему за учебниками чаду быстрые углеводы - бутерброды, плюшки, шоколадки. Это неправильно. Должны быть ягоды, фрукты, овощи, белок - обязательно. Без углеводов, конечно, тоже нельзя. Но их количество не должно быть зашкаливающим".

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Врач рекомендует ни в коем случае не позволять школьнику сидеть за учебниками часами, особенно, если ребенок тревожный и за две недели до экзаменов буквально не отрывается от тетрадей.

"Надо буквально вытаскивать детей гулять, менять обстановку, не забывать про отдых и прогулки на свежем воздухе" - советует Елена Черненко.

Терапевт назвала и ошибки родителей, которые переживают за ЕГЭ больше, чем сами дети.

"Для успокоения надо использовать только натуральные травы и препараты на их основе - мята, зверобой. Ни в коем случае не давайте детям никаких серьезных препаратов, иначе можно затормозить нервную деятельность и ребенок выйдет на экзамен с пустой "вакуумной" головой", - рекомендует врач.

Можно поддержать ребенка и другими способами.

"Препарат, в основе которого есть природное вещество L-карнитин, родственное витаминам группы B, используется в момент активной подгтотовки, умственной деятельности, но обязательно, чтобы она сменялась физической нагрузкой - это могут быть просто прогулки или спорт небольшой, - советует врач-терапевт. - Также на этапе подготовки к экзаменам можно принимать пикамилон. Это "старинный" ноотроп, разработка для спортсменов еще с советских времен. Доказанной эффективности у этих препаратов нет, но они не навредят при использовании по инструкции. Также хорошо за несколько дней до экзаменов пить глицин".

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Психологи также рекомендуют школьникам не перебарщивать с подготовкой к ЕГЭ и "не загонять" себя перед экзаменами, даже если вы чувствуете, что недостаточно много знаете по предмету. Об этом говорят и сами выпускники, уже прошедшие через ЕГЭ. Так, сдавший три экзамена на 300 баллов в 2020 году петербуржец Кирилл Кондратюк советует ребятам "отпустить ситуацию".

"Главное - хорошо расслабиться в день перед экзаменом. Можно выехать на природу, покататься на велосипеде, просто отдохнуть и отпустить ситуацию", - рассказал он.

© ДокторПитер

Анна Майская