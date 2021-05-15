ЕГЭ в 2021 году пройдут в период с 31 мая по 2 июля и уже известна даже дата праздника выпускников в Петербурге - "Алые паруса" назначены на 25 июня, причем, в очном формате.

Не секрет, что для успешной сдачи выпускных экзаменов в школе недостаточно только лишь хорошо подготовиться по предмету и знать теорию на отлично. Школьникам в какой-то мере должна сопутствовать и удача - вариант может попасться непростой, важен и психологический настрой и общее физическое состояние в день экзамена. Как пройдет ЕГЭ, в каком состоянии будет выпускник в этот день, очень зависит и от поведения его родных и близких.

Врач-терапевт рассказала "Доктору Питеру", как можно уже сейчас "подстелить соломки" и заранее правильно подготовить выпускника к ЕГЭ.