ЕГЭ в 2021 году пройдут в период с 31 мая по 2 июля и уже известна даже дата праздника выпускников в Петербурге - "Алые паруса" назначены на 25 июня, причем, в очном формате.
Не секрет, что для успешной сдачи выпускных экзаменов в школе недостаточно только лишь хорошо подготовиться по предмету и знать теорию на отлично. Школьникам в какой-то мере должна сопутствовать и удача - вариант может попасться непростой, важен и психологический настрой и общее физическое состояние в день экзамена. Как пройдет ЕГЭ, в каком состоянии будет выпускник в этот день, очень зависит и от поведения его родных и близких.
Врач-терапевт рассказала "Доктору Питеру", как можно уже сейчас "подстелить соломки" и заранее правильно подготовить выпускника к ЕГЭ.
"В первую очередь важен психологический настрой семьи - отношение к этому экзамену, - говорит
Врач рекомендует ни в коем случае не позволять школьнику сидеть за учебниками часами, особенно, если ребенок тревожный и за две недели до экзаменов буквально не отрывается от тетрадей.
"Надо буквально вытаскивать детей гулять, менять обстановку, не забывать про отдых и прогулки на свежем воздухе" - советует Елена Черненко.
Терапевт назвала и ошибки родителей, которые переживают за ЕГЭ больше, чем сами дети.
"Для успокоения надо использовать только натуральные травы и препараты на их основе - мята, зверобой. Ни в коем случае не давайте детям никаких серьезных препаратов, иначе можно затормозить нервную деятельность и ребенок выйдет на экзамен с пустой "вакуумной" головой", - рекомендует врач.
Можно поддержать ребенка и другими способами.
"Препарат, в основе которого есть природное вещество L-карнитин, родственное витаминам группы B, используется в момент активной подгтотовки, умственной деятельности, но обязательно, чтобы она сменялась физической нагрузкой - это могут быть просто прогулки или спорт небольшой, - советует врач-терапевт. - Также на этапе подготовки к экзаменам можно принимать пикамилон. Это "старинный" ноотроп, разработка для спортсменов еще с советских времен. Доказанной эффективности у этих препаратов нет, но они не навредят при использовании по инструкции. Также хорошо за несколько дней до экзаменов пить глицин".
Психологи также рекомендуют школьникам не перебарщивать с подготовкой к ЕГЭ и "не загонять" себя перед экзаменами, даже если вы чувствуете, что недостаточно много знаете по предмету. Об этом говорят и сами выпускники, уже прошедшие через ЕГЭ. Так, сдавший три экзамена на 300 баллов в 2020 году петербуржец Кирилл Кондратюк советует ребятам "отпустить ситуацию".
"Главное - хорошо расслабиться в день перед экзаменом. Можно выехать на природу, покататься на велосипеде, просто отдохнуть и отпустить ситуацию", - рассказал он.
© ДокторПитер
Комментарии0