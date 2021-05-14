Вся правда о Е-добавках в продуктах: как они влияют на организм

Вся правда о Е-добавках в продуктах: как они влияют на организм14:20, 14.05.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Одну из самых популярных пищевых добавок - Е (Европа) - добавляют в продукты для улучшения их цвета, вкуса, запаха. Но неправильно думать, что все товары, на упаковке которых указаны Е-добавки, опасны. Очень часто под этой маркировкой скрываются натуральные вещества. Но есть и запрещенные "ешки". Разбираемся в буквах и цифрах.
Есть мнение, что пищевые добавки вредны для здоровья, но это заблуждение, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу. Под маркировкой «Е» обозначают в том числе натуральные вещества. В их основе есть пряности, зелень, овощи:
- Е100 – куркумин,
- Е101 рибофлавин (или витамин В2),
- Е160 — паприка,
- 140 — хлорофилл.
Добавки под маркировкой "Е" разделены на семь основных групп. Под первым номером скрываются красители, которые придают продуктам красивый и яркий цвет, под "двойкой" прячутся консерванты, подавляющие рост микроорганизмов - грибков и плесени. Они увеличивают срок годности продукта. Е3 - антиокислители, замедляющие процесс окисления и тоже продлевающие жизнь товару. Е4 - стабилизаторы, сохраняющие консистенцию и внешний вид продукта, в том числе желатины, пектины, крахмалы, камеди. Е5 – эмульгаторы, сохраняющие структуру продукта. Их обычно добавляют в майонез, масло или шоколад. Под шестым номером таятся усилители вкуса и запаха, делающие продукт ароматным и раздражающим рецепторы. Е7 – другие добавки, в том числе антибиотики, глазирующие агенты, улучшители хлеба.
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Список (таблица) запрещенных Е-добавок в России на 2020 год включает восемь наименований. Ввоз этих добавок на территорию России и реализация продуктов с ними запрещены.
- Синтетический краситель Е121 (цитрусовый красный). Это канцероген, провоцирующий развитие онкозаболеваний, угнетает дыхательную и мочеполовую системы.
- Искусственный краситель Е123 (амарант). Канцероген - по результатам тестовых испытаний. Повышает риск образования злокачественных опухолей.
- Искусственный краситель Е128 (красный 2G). Канцероген, действующий на нервную систему и вызывающий нарушение координации, памяти.
- Консервант Е216 (пропилпарабен). Сильнейший аллерген, вызывающий рак груди и бесплодие.
- Консервант Е217 (натриевая соль). Противопоказан для людей, страдающих астмой и аллергией, может вызывать головную боль, нарушение функции пищеварения, увеличивает риск образования опухолей.
- Консервант Е240 (формальдегид). Провоцирует появление онкологических заболеваний.
- Улучшитель хлебопекарный Е924а (бромат калия). Канцероген, оказывающий токсическое действие на мочевыделительную систему.
- Улучшитель хлебопекарный Е924b (бромат кальция). Токсичен для слизистых оболочек и кожи, вызывает стремительный рост злокачественных опухолей.
Есть и другие Е-добавки, которые запрещены в других странах, но разрешены в России.
Недавно Европейское агентство по продовольственной безопасности (EFSA) признало искусственный краситель Е-171 (диоксид титана) небезопасной пищевой добавкой. Он придает продуктам привлекательный внешний вид и продлевает срок хранения. Кроме того, диоксид титана используют при изготовлении лаков и красок, керамики, стекла, резины, бумаги и пластика, косметики, лекарств и средств гигиены. Однако в России Е-171 все еще разрешен.
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Пищевая добавка E319 (трет-бутилгидрохинон), которую считали абсолютно безобидной, оказалась вредна, выяснили американские ученые. Она понижает иммунитет человека. И если регулярно употреблять продукты, в которых есть эта добавка, то сопротивляемость болезням резко падает, выздороветь становится труднее, а вероятность осложнений увеличивается.
Е102 (краситель тартразин). Он добавляется в напитки, конфеты, кондитерские изделия, мороженое. Тартразин был запрещён в ряде европейских стран к использованию в качестве пищевого красителя, но позже запрет был снят.
Е250 (нитрит натрия). Является консервантом, приправой и красителем одновременно. Применяется для консервации мясных продуктов, а также для придания им красного цвета. Запрещен к использованию в некоторых странах ЕС, однако разрешен в России. Негативное влияние: гипоксия (нехватка кислорода в организме), у детей: высокая нервная возбудимость, формирование раковых опухолей, нехватка витаминов, пищевое отравление (вплоть до смертельного исхода). Содержится в сосисках, беконе, ветчине, солонине, копченой рыбе и мясе.
© Доктор Питер
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