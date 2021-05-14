Вся правда о Е-добавках в продуктах: как они влияют на организм

Одну из самых популярных пищевых добавок - Е (Европа) - добавляют в продукты для улучшения их цвета, вкуса, запаха. Но неправильно думать, что все товары, на упаковке которых указаны Е-добавки, опасны. Очень часто под этой маркировкой скрываются натуральные вещества. Но есть и запрещенные "ешки". Разбираемся в буквах и цифрах.

Есть мнение, что пищевые добавки вредны для здоровья, но это заблуждение, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу. Под маркировкой «Е» обозначают в том числе натуральные вещества. В их основе есть пряности, зелень, овощи:

Е100 – куркумин,

Е101 рибофлавин (или витамин В2),

Е160 — паприка,

140 — хлорофилл.

Добавки под маркировкой "Е" разделены на семь основных групп. Под первым номером скрываются красители, которые придают продуктам красивый и яркий цвет, под "двойкой" прячутся консерванты, подавляющие рост микроорганизмов - грибков и плесени. Они увеличивают срок годности продукта. Е3 - антиокислители, замедляющие процесс окисления и тоже продлевающие жизнь товару. Е4 - стабилизаторы, сохраняющие консистенцию и внешний вид продукта, в том числе желатины, пектины, крахмалы, камеди. Е5 – эмульгаторы, сохраняющие структуру продукта. Их обычно добавляют в майонез, масло или шоколад. Под шестым номером таятся усилители вкуса и запаха, делающие продукт ароматным и раздражающим рецепторы. Е7 – другие добавки, в том числе антибиотики, глазирующие агенты, улучшители хлеба.

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Список (таблица) запрещенных Е-добавок в России на 2020 год включает восемь наименований. Ввоз этих добавок на территорию России и реализация продуктов с ними запрещены.

Синтетический краситель Е121 (цитрусовый красный). Это канцероген, провоцирующий развитие онкозаболеваний, угнетает дыхательную и мочеполовую системы. Искусственный краситель Е123 (амарант). Канцероген - по результатам тестовых испытаний. Повышает риск образования злокачественных опухолей. Искусственный краситель Е128 (красный 2G). Канцероген, действующий на нервную систему и вызывающий нарушение координации, памяти. Консервант Е216 (пропилпарабен). Сильнейший аллерген, вызывающий рак груди и бесплодие. Консервант Е217 (натриевая соль). Противопоказан для людей, страдающих астмой и аллергией, может вызывать головную боль, нарушение функции пищеварения, увеличивает риск образования опухолей. Консервант Е240 (формальдегид). Провоцирует появление онкологических заболеваний. Улучшитель хлебопекарный Е924а (бромат калия). Канцероген, оказывающий токсическое действие на мочевыделительную систему. Улучшитель хлебопекарный Е924b (бромат кальция). Токсичен для слизистых оболочек и кожи, вызывает стремительный рост злокачественных опухолей.

Есть и другие Е-добавки, которые запрещены в других странах, но разрешены в России.

Недавно Европейское агентство по продовольственной безопасности (EFSA) признало искусственный краситель Е-171 (диоксид титана) небезопасной пищевой добавкой. Он придает продуктам привлекательный внешний вид и продлевает срок хранения. Кроме того, диоксид титана используют при изготовлении лаков и красок, керамики, стекла, резины, бумаги и пластика, косметики, лекарств и средств гигиены. Однако в России Е-171 все еще разрешен.

Пищевая добавка E319 (трет-бутилгидрохинон), которую считали абсолютно безобидной, оказалась вредна, выяснили американские ученые. Она понижает иммунитет человека. И если регулярно употреблять продукты, в которых есть эта добавка, то сопротивляемость болезням резко падает, выздороветь становится труднее, а вероятность осложнений увеличивается.

Е102 (краситель тартразин). Он добавляется в напитки, конфеты, кондитерские изделия, мороженое. Тартразин был запрещён в ряде европейских стран к использованию в качестве пищевого красителя, но позже запрет был снят.

Е250 (нитрит натрия). Является консервантом, приправой и красителем одновременно. Применяется для консервации мясных продуктов, а также для придания им красного цвета. Запрещен к использованию в некоторых странах ЕС, однако разрешен в России. Негативное влияние: гипоксия (нехватка кислорода в организме), у детей: высокая нервная возбудимость, формирование раковых опухолей, нехватка витаминов, пищевое отравление (вплоть до смертельного исхода). Содержится в сосисках, беконе, ветчине, солонине, копченой рыбе и мясе.

© Доктор Питер