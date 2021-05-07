Популярный пищевой краситель в Европе признали смертельно опасным - в России он до сих пор разрешен

Краситель Е-171 признали смертельно опасным - по данным европейских экспертов, его больше нельзя считать обычной пищевой добавкой. Вещество, которое придает продуктам привлекательный внешний вид и продлевает их срок хранения, токсично, оно может накапливаться в организме. Используют его и при изготовлении косметической продукции. Однако в России Е-171 все еще разрешен.

Европейское агентство по продовольственной безопасности (EFSA) признало, что больше не считает популярный искуственный краситель Е-171 безопасной пищевой добавкой. Об этом сообщается на официальном сайте EFSA.

Е-171 или диоксид титана продлевает срок хранения продуктов и придает им привлекательный внешний вид. Этот краситель используют для окрашивания сладостей (шоколада, жевательной резинки, десертов, конфет, мороженого). Помимо этого его могут добавлять в крабовые палочки, соуса. Им также осветляют муку и другую пищу.

"Приняв во внимание все доступные научные исследования и данные, группа экспертов пришла к выводу, что диоксид титана больше нельзя назвать безопасной пищевой добавкой. Мы не смогли исключить опасения о генотоксичности (способности вещества повреждать ДНК. — Прим. ред.) после потребления частиц диоксида титана. После приема внутрь степень впитывания частиц диоксида титана низкая, однако он может накапливаться в организме", — заявил ведущий эксперт Маджед Юнес.

Диоксид титана также содержится в лаках и красках, керамике, стекле, бумаге, пластике, резине, косметике и средствах личной гигиены. Производители активно добавляют его в шампуни, порошки, зубную пасту, которыми мы пользуемся ежедневно.

Ранее продажу продуктов с диоксидом титана запретила Франция. Исследования показали, что этот краситель отравляет организм. Французские ученые провели эксперимент на лабораторных крысах: они давали грызунам диоксид титана в том же количестве, в котором его получает человек из продуктов питания. Спустя 10 дней у крыс появились признаки злокачественных образований, закупорились сосуды, начались проблемы с иммунной системой.

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