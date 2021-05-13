Утром или вечером: Врач рассказала, когда лучше принимать душ и бриться

У каждого человека есть свои предпочтения, когда принимать душ - раз в день, утром или вечером, а кто-то и вовсе выбирает горячую ванну. В настоящее время существует множество мнений о подходах к ежедневной гигиене человека. Когда лучше бриться и принимать душ - утром или вечером и какие пять ошибок можно совершить, выяснил "Доктор Питер".

По словам врача-косметолога Рекха Тейлор, душ лучше всего принимать вечером.

"Считается, что вечерний душ лучше, чем утренний, сказывается на здоровье кожи", - пояснила врач. По словам доктора Тейлор, одним из основных преимуществ вечернего душа является то, что он очищает кожу перед сном.

«Вечерние водные процедуры удаляют микробов, загрязнения и пыль, которые могут накопиться в течение дня, а также пот, - сказала она. - Вы очищаете свою кожу перед сном, тем самым позволяя ей должным образом восстанавливаться за ночь". Кроме того, душ очищает поры, предотвращает появление высыпаний и прыщей.

Также теплый душ или ванна перед сном могут улучшить качество сна. Этот ключевой вывод сделали исследователи, пишет издание Express. Ученые выяснили, что оптимальное время для принятия душа - за час или два до сна. Это помогает отрегулировать циркадные ритмы организма, так называемые внутренние часы человека, которые влияют в том числе на режимы сна и бодрствования.

Врач-косметолог дает еще один совет - мужчинам.

«Лучшее время для бритья - перед сном, - говорит Рекха Тейлор. - Это связано с тем, что во время сна наша кожа разогревается и немного отекает, из-за чего волоски на коже прячутся в "луковицы"-фоликулы и становятся менее заметными. Так что если вы бреетесь вечером, то утром ваша кожа будет более гладкой".

Косметолог также отметила, что слишком частый и долгий прием душа негативно влияет на состояние кожи. По ее словам, вода уничтожает натуральные масла и смывает с кожи естественные бактерии и микроорганизмы, поддерживающие иммунную систему.

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Как правильно принимать душ: 5 главных ошибок

1. Слишком горячая вода

Для кожи повышение температуры воды - стрессовый фактор. Очень горячая вода может стать причиной появления сухости кожи, шелушения и зуда. Принимать душ и ванну нужно в воде, близкой к температуре тела - 36-37 градусов. Это же касается и умывания. Если вам трудно выйти из зоны комфорта, снижайте температуру постепенно.

2. "Жесткие" моющие косметические средства

Обычный кусок твердого туалетного мыла - не лучший выбор для вечернего душа. Оно ощелачивает кожу, делает ее более сухой и склонной к раздражениям. Дерматологи советуют использовать мыло из натуральных масел или гели и муссы, содержащие мягкие ПАВы.

3. Суровая мочалка

Растирать кожу докрасна жесткими мочалками - еще одна ошибка при приеме душа. Мочалка может оставить на коже микротрещины. Отказаться надо и от тканевых средств, с них почти невозможно удалить загрязнения. Лучше использовать мягкую губку или наносить гель на тело руками.

Отшелушивание - это процедура, которая должна быть в вашем уходовом арсенале, но не чаще 1-2 раз в неделю. Проводить ее лучше с использованием специальных скрабов.

4. Опасная губка

Неправильное использование аксессуара для душа - очень серьезная ошибка. Мягкие губки стоит регулярно заменять на новые и хранить их в ванной комнате в сухом виде, чтобы в пористом материале во влажном помещении не размножались бактерии. Перед использованием губку обязательно надо промыть под струей горячей воды.

5. Потеря влаги после душа

Кожа нуждается в хорошем увлажнении, поэтому сразу после душа не стоит ее растирать докрасна полотенцем. Лучше просто аккуратно промокнуть мягкой тканью кожу, а если есть возможность - и вовсе позволить телу высохнуть после душа естественным способом. Не забывайте и про увлажняющие кремы и лосьоны. Они возместят потерю влаги, которая неизбежна при приеме душа и очищении кожи.

© Доктор Питер