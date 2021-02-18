«Ситуация «тлеющая»: петербургский ученый рассказал, когда ждать «третью волну» COVID-19 в России

Новый подъем заболеваемости COVID-19 в России может начаться не раньше, чем через 6 месяцев после предыдущего – то есть после декабря 2020-го. Такое предположение высказал профессор СПбГУ, ученый-инфекционист Алексей Яковлев. По мнению специалиста, сейчас ситуацию в стране можно назвать «тлеющей».

По словам заведующего кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии Медицинского факультета СПбГУ, экс-главного врача Боткинской больницы в Петербурге Алексея Яковлева, на сегодня в России нет серьезного роста заболеваемости COVID-19, но ситуацию можно назвать «тлеющей». После предыдущего подъема прошло 4 месяца, а иммунитет после болезни, по оценкам экспертов, составляет около 6 месяцев.

- В большинстве европейских стран уже признано, что иммунитет после перенесенного заболевания составляет порядка 6 месяцев. Это значит, что новый подъем заболеваемости должен произойти не раньше, чем через 6 месяцев после предыдущего, то есть, после декабря 2020 года. Есть опыт бразильского города Манаус, в котором переболело чуть ли не 70% населения. Через полгода жители этого города снова стали заболевать, - рассказал Алексей Яковлев в беседе с РБК.

По мнению специалиста, летом снижение заболеваемости может продолжиться, как это было в прошлом году, а к осени есть вероятность ухудшения ситуации – у многих закончится иммунитет после перенесенной инфекции, при том что вырастет распространение новых штаммов коронавируса с мутацией S белка.

- Эти «ускользающие» штаммы могут заметно усилить пандемию. Противостоять новым штаммам, если они появляются, невозможно: закрытие границ между странами этому не препятствует — оно только отчасти усиливает изоляцию населения и потому ослабляет нагрузку на систему здравоохранения, - сказал эксперт, добавив, что ослабить пандемию можно только лишь жесткими ограничительными мерами и быстрой вакцинацией.

Ранее в интервью «Доктору Питеру» Алексей Яковлев рассказывал, что через год после начала пандемии в Петербурге переболела почти половина населения. По данным оперштаба, заболеваемость COVID-19 в Петербурге последние недели практически не меняется. В городе ежедневно выявляют более 700 новых случаев коронавируса. В конце апреля губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что «третьей волны» в Петербурге нет, но ситуация остается сложной. В Москве более резкие перепады – серьезные скачки были зафиксированы 29 апреля и 1 мая – более 3,2 тысяч новых случаев в сутки.