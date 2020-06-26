В Петербурге первый за сезон случай клещевого энцефалита. Число пострадавших от клещей выросло втрое

В Петербурге зарегистрирован первый случай клещевого энцефалита — заболел мужчина, встретившийся с заразным клещом в Выборгском районе Ленобласти. Всего за последнюю неделю число пострадавших от клещей горожан выросло втрое — к врачам обратились более 350 укушенных.

С 19 по 25 апреля за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратились 366 петербуржцев, в том числе 58 детей. Это в 3 раза больше, чем неделей ранее (110 человек). Такие цифры приводят петербургские эпидемиологи. Клещи нападали на горожан не только в областных лесах и на дачах. Каждый седьмой пострадал, не выезжая за пределы Петербурга. Чаще всего «городские» клещи нападали на гуляющих в Пушкинском (17 человек), Курортном (7) и Колпинском (7) районах. Напомним, по прогнозам эпидемиологов, в этом году ожидается высокая активность клещей.

Уже зарегистрирован и первый в этом сезоне случай клещевого энцефалита. Как стало известно «Доктору Питеру», мужчина встретил энцефалитного клеща в Выборгском районе Ленинградской области. Уточняется, что заболевший не был привит от этой инфекции.

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Ранее в петербургском Роспотребнадзоре предупреждали, что заболеть самой опасной клещевой инфекцией — клещевым энцефалитом можно не только после укуса клеща. Её можно «подхватить», если выпить сырое молоко или съесть молочные продукты, полученные от инфицированного животного. Так, в прошлом году две петербурженки заболели после употребления козьего молока, когда гостили у родственников в Московской области

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