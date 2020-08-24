Стать другим человеком. Как работают клиники пластической хирургии

В номинации "Пластическая хирургия" на премию "Доктор Питер - Частная медицина" читатели выдвинули более 30 клиник. Интерес к пластической хирургии год от года растёт, хотя бы за счёт того, что увеличивается продолжительность жизни, а выглядеть молодо современный житель мегаполиса хочет всегда. Как меняется рынок пластической хирургии и как она меняет жизнь людей, рассказали специалисты.

Красота как бизнес

Рынок услуг пластической хирургии уже давно сложился и действует по своим законам, рассказала Мария Волох, главный пластический хирург Петербурга и Северо-Запада, заведующий кафедрой пластической и реконструктивной хирургии СЗГМУ им. И.И. Мечникова. При этом на частный сектор приходится 90% эстетических операций в пластической хирургии, а реконструктивная пластика (восстановление тканей после травм, опухолей) практически полностью сосредоточена в государственном секторе. «Серьезного потока пациентов у госклиник нет, востребованность услуг обеспечивается во многом квалификацией доктора, а специалисты высокого уровня в этой сфере предпочитают работать в частном секторе», - поясняет Мария Волох

Петербургский рынок услуг пластической хирургии соответствует спросу и занимает второе место в России после Москвы, отметил Сергей Сингаевский, генеральный директор и главный врач Клиники Пирогова на Васильевском острове. Качество услуг при этом достаточно высокое и ровное в среднем по рынку, так как в Петербурге изначально сложилась хорошая школа пластической хирургии. Исторически она развивалась параллельно с московской, но условия здесь сложились менее конкурентные и более коллегиальные, говорит Сингаевский.

По словам эксперта, эстетическая медицина — это, в первую очередь, бизнес, и развивается она по законам бизнеса. Сегодня это одно из самых рентабельных направлений здравоохранения, но ни одна клиника не может себе позволить сосредоточиться только на одном виде деятельности, которое приносит доход.

- Именно поэтому наша клиника на 22-м году жизни не меняет свою структуру, до сих пор оставаясь многопрофильной и развивая общую хирургию, нейрохирургию, эндоскопию, гинекологию, флебологию, урологию, отоларингологию и много другое, - уточнил Сергей Сингаевский. - Человек приходит к нам с желанием стать красивым и здоровым, а значит счастливым. Но сложно представить счастливую женщину, если у нее тиреотоксикоз и гормоны зашкаливают, или человека с тромбозом геморроидального узла. Никакая пластика не сделает их счастливыми, пока не нормализуется здоровье, и вот здесь очень важна комплексность и многопрофильность клиники. Не так уж много клиник эстетической медицины сегодня выполняет так называемые симультанные, сочетающие эстетическое и медицинское направление.

Так, после родов женщина жалуется на то, что живот «потерял форму», но параллельно диагностируется еще и пупочная грыжа или грыжа белой линии живота. Поэтому оперируют две бригады: бригада общей хирургии ликвидирует грыжу, а пластические хирурги делают живот красивым. То же самое происходит при травме носа или врожденном большом носе с искривленной перегородкой, полипами. Делать красивую форму носа бессмысленно, если он не будет дышать, поэтому сначала одна бригада восстанавливает дыхание, а другая - придает носу форму.

Встречают по внешности

Лидирует среди услуг этой сферы все, что связано с эстетической хирургией. По словам Марии Волох, в лидерах спроса остаются блефаропластика, пластика носа и груди.

- Основным трендом этой сферы стала прозрачность для пациента, формирование пакета услуг, куда вместе с операцией входит наркозное обеспечение и пребывание в палате с жестко фиксированной ценой, - говорит она. - В хирургии набирают обороты липоконтурирование (липосакция и пересадка жира в различные зоны), пост-бариатрическая пластика (после избавления от лишнего веса), а научная часть развивается на базе фундаментальных направлений.

Спрос на пластическую хирургию меняется вместе с модой и структурой входящего потока, добавил Сергей Сингаевский. В последние годы наиболее популярна различная пластика груди - при асимметрии, гипо- и гипермастии (слишком маленькая или слишком большая грудь).

- Пластика — это и здоровье, и красота, которые вместе позволяют человеку прийти в гармонию с окружающим миром, - говорит Сергей Сингаевский. - Сложно построить успешную публичную карьеру певца, диктора, политика, топ-менеджера заметно лопоухому человеку. Цель пластической операции - избавить человека от комплекса и позволить гармонично развиваться. При этом одно дело, когда желание сделать пластику, скорее, каприз, другое — в ней есть необходимость. И задача врача разделить эти два потока и найти истинную причину, по которой пациент решился на операцию.

Сегодня продолжительность жизни заметно выросла, но кто-то поздно отказался от пагубных привычек, у кого-то быстрее протекает естественный процесс старения, а желание выглядеть привлекательно естественно для человека любого возраста. Поэтому число желающих омолодить внешность равно или даже превосходит число тех, кто хочет избавиться от дефектов, причем старшая возрастная группа постоянно прирастает. В результате растет число омолаживающих операций на лице, отмечают эксперты.

Время заняться собой

Большинство клиник соблюдали ограничения и не работали в пандемию, и за счет этой паузы сформировался отложенный спрос. Сегодня рынок постепенно восстанавливается, операции проводятся, говорит Мария Волох. Тем не менее, пандемия все же внесла свои коррективы - во-первых, пациенты тоже болеют, во-вторых, некоторые из них опасаются любых мероприятий, которые требуют встреч и посещения медицинских учреждений, в-третьих, после перенесенной болезни у многих есть временные ограничения на проведение наркоза и так далее. Еще одна сложность - отсутствие притока пациентов из других государств из-за закрытия границ. Доля пациентов, в том числе русскоговорящих, из Европы и Америки не была достаточно велика, но их потеря все равно заметна, подытожила она.

Как ни парадоксально, за время пандемии спрос на услуги пластической хирургии не упал, продолжает Сингаевский Когда клиники открылись после короткой приостановки работы в прошлом году, образовалась очередь. У людей появилось время заняться собой, рынок расширился в плане спроса, а предложение даже немного сжалось - часть клиник просто выбросило из этой сферы, так как не все пережили период отмены планового приема.

Поскольку подобные операции плановые, никогда не нужно спешить с выбором клиники, советует Сергей Сингаевский.

- Нужно спокойно и внимательно изучить историю основания клиники, подходы и репутацию, послушать мнения. На мой взгляд, очень важно попытаться найти первоисточник - реальных пациентов, получивших услугу, которые с вами поделятся мнением. И только обобщив этот большой массив информации, делать спокойный ясный выбор. Конкуренция между клиниками за клиентов в первую очередь базируется на репутации. Как для банкиров важна кредитная история, так для нас для нас важны отзывы, истории и рекомендации наших пациентов, а также участие в жизни медицинского сообщества - конгрессы, публикации, научные доклады, приглашение зарубежных гостей, открытость и публичность.

При выборе клиники в плане безопасности можно быть спокойным, но вот уровень специалиста никто не отменял, - добавила Мария Волох. - Конечно, для хирурга важнейшую роль играет опыт — это та профессия, где средний возраст – положительный момент для специалиста. В клиниках всегда в цене опытные хирурги, занимающиеся наукой, а молодежь, можно сказать, «зреет» - то есть все здесь развивается по общим законам.

Последние законодательные изменения позитивно повлияли на структурирование и уравновешивание условий в клиниках для пациента, отметила эксперт. Прошлогодний приказ о порядке оказания медпомощи по профилю "Пластическая хирургия" ограничил правовое поле специальности - только при соблюдении новых требований можно заниматься этим видом деятельности - как частным, так и государственным клиникам. Это жесткая мера, но правомерная, она сформировала комфортную среду для пациента, повысила безопасность и качество услуг.

Технологическая революция

Прорывные вещи современной медицине дают ученые, технологи. Если 25-30 лет назад первые эндопротезы молочной железы приходилось обновлять через 3-5 лет, , то поставленные 10 лет назад протезы пациентки все еще носят. А уж поставленные сегодня, а тем более в будущем, станут практически пожизненными для большинства, считает Сергей Сингаевский.

- Я около сорока лет практикую в хирургии и вижу, какой революционный прорыв в технологиях произошел за это время, - пояснил он. - В моей молодости на каждом дежурстве в скорой приходилось оперировать как минимум 2-3 прободные язвы желудка. С развитием эндоскопичееской техники, фармакологии, выявлением хеликобактера и способов его лечения, все изменилось. Последнюю такую язву видел лет 10 назад. И этот прорыв отразился на всех отраслях медицины, включая пластику. Когда мы начинали, эндовидеохирургическая техника была действительно фантастикой, а сейчас она используется даже в хирургии лица. За счет технологий минимизирована травма, практически скрыты все рубцы, а современные материалы позволяют закреплять успех на куда более долгие сроки, чем раньше. Более того, сейчас заметно сокращаются сроки реабилитации - почти 90% пациентов уходят домой на следующий день после операции.

Выйди на рынок, если осмелишься

Рынок частных клиник пластической хирургии не расширяется, даже видна некая стагнация. Чтобы выйти на него, новому игроку нужны колоссальные долгосрочные затраты, которые в ближайшее время не окупятся, считает Мария Волох. Но уже есть определенные гаранты качества и существующие клиники, которые закрывают потребность пациентов в этих услугах.

- А расширение рынка и появление новых игроков — это будет лишь усиление конкуренции, а не работа с реальной потребностью пациентов, -добавила она. - С технологической и клинической точки зрения ничего нового предложить новички не смогут, нет ноу-хау, на которых можно было бы «выстрелить». Разве что можно повысить комфорт и привлечь старых специалистов работать на новых условиях, но все это довольно нестабильно и опять же ставит под вопрос выгодность. Как мне известно, сегодня много хорошо оснащенных клиник, для которых пластическая хирургия не была профильным направлением, хотят развить ее. Но привлечение новых клиентов возможно только снижением цен на услуги, и надо понимать, что профессионалы не пойдут работать на этих условиях. Поэтому позиции лидеров сохранятся - именно они на этом рынке диктуют условия. В целом рынок частной пластической хирургии совершено четко подстроился к новым требованиям и условиям, крупные игроки остались и продолжают успешно работать.

Сейчас идет второй этап городской премии «Доктор Питер – Частная медицина». В номинации «Пластическая хирургия» определен Топ-10 финалистов. Проголосовать за лучшую из них, а также в других номинациях можно на странице премии

Анна Романова

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