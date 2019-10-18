Время есть яйца. Врачи разрешают, но с оговорками - чтобы не навредить здоровью

Споров о том, сколько яиц можно съесть в день, ведется много. Мнения разнятся, медики и диетологи то "разрешают" яйца, то категорически против их употребления. Одну из последних позиций по поводу яиц в рационе высказала эксперт Роспотребнадзора. Особенно актуально это звучит в канун Пасхи, которую православные христиане отмечают 2 мая. На праздничном столе всегда присутствует большое количество яиц.

Яйца в Пасху - одно из главных угощений на праздничном столе. С крашеными вареными яйцами ходят в гости, по традиции стучат ими друг по другу, едят с майонезом или просто так. Сколько же яиц можно можно съесть в праздник? Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова считает, что 2-3 яйца не навредят здоровью, но ежедневно их в таком количестве употреблять нельзя.

"Исследования показали, что 1-2 яйца в день не влияет на увеличение рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, рекомендуется употреблять не более 4 яиц в неделю", - сказала Провоторова, пишет РИА Новости.

Яйца, по словам эксперта, должны присутствовать в рационе обязательно. Это один из самых питательных и полезных продуктов. В одном яйце - 7 граммов белка, 5 - жира, а также витамины А, Е, D, холин, лецитин и другие микроэлементы. В яйцах содержится множество аминокислот, которые нужны организму. Именно они предупреждают развитие сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляют иммунитет, работают как антиоксиданты.

Но не стоит употреблять яйца тем, у кого аллергия на белок или желток, также рекомендуется ограничить их потребление при заболеваниях желчного пузыря и поджелудочной железы.

В среднем россиянин съедает 280 яиц в год, когда норма, как выяснилось, составляет 260 штук. Диетолог Светлана Титова предупреждает, что любители яиц рискуют получить серьезный удар по почкам, что происходит при переизбытке белка. Кроме того, избыточное потребление яиц повышает уровень холестерина. Врач советует заменять куриные яйца перепелиными: в желтке перепелиных яиц меньше холестерина, они по-другому усваиваются организмом.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе. Как правильно выбирать в магазине кулич и на что обращать внимание при покупке яиц и творога, подробно писал "Доктор Питер".