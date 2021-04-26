Выпускники-медики могут получить возможность работать на скорой сразу после вуза

Президента Путина во время визита на новую подстанцию скорой помощи в Пушкине попросили ввести упрощенный порядок работы для выпускников медицинских вузов в бригадах скорой помощи, еще до прохождения двухлетней ординатуры. Глава государства пообещал обсудить эту возможность с руководством Минздрава.

Вопрос президенту о работе молодых медиков в бригадах скорой помощи задал анестезиолог-реаниматолог Виктор Руцкий, который сопровождал Путина во время его визита на новую подстанцию скорой помощи в Пушкине. Он объяснил, что было бы неплохо, если выпускник вуза сразу мог бы работать на "скорой" - чтобы "нахвататься практики". А то в поликлинике можно, а на "скорой" - нельзя, пишет "РГ".

"У нас есть система аккредитации, когда само сообщество определяет возможность допуска к работе", - ответил Владимир Путин. Также ввели в практику наставничество для врачей, которые имеют пятилетний стаж и сейчас это апробируется в 13 регионах. Хотя Санкт-Петербург не входит, сказал он. - Но результат будем иметь. И имея в виду две эти составляющие, два этих компонента, конечно, можно наверное, перейти к тому, что вы сказали", - поддержал президент. "Пускай с наставником, месяц-два", - согласился собеседник.

"Аккредитация медицинским сообществом и наставничество - если два эти элемента соединить между собой, то тогда можно сделать", - решил Путин. "Я с Минздравом проговорю обязательно", - заверил он.

Руцкий также напомнил, что в пандемию с больными работали волонтеры, не имеющие законченного медицинского образования. "Так что хорошая идея, с учетом дефицита кадров", - аргументировал он.

Путин также объяснил во время визита на станцию, чем российская медицина отличается от иностранной.

"У нас есть поликлиническая сеть, чего в других странах нет, - сказал Путин. - Система оказалась более устойчивая, подготовленная, мобильная, гибкая к той ситуации, что сложилась. И потом - мы быстро очень отреагировали".

Напомним, 28 апреля, в День работника скорой медицинской помощи, который был учрежден год назад, президент России Владимир Путин, который находится в Петербурге, осмотрел новое здание станции скорой помощи в Пушкине.

Путину показали новое здание станции скорой — диспетчерскую, пункт хранения средств индивидуальной защиты и учебный класс. Осмотрев оборудование машины скорой помощи, Владимир Путин остался доволен. «Прямо как космический корабль», — сказал он.

© Доктор Питер