«Пандемия разрушила жизнь семьи и вот добила Машу». В канун годовщины Стены памяти ушла из жизни вдова скульптора «Печального ангела»

Ровно год прошел с того дня, когда на Малой Садовой улице Петербурга появилась Стена памяти погибших в пандемию медиков. Стихийный мемориал стал главным символом эпидемии в Петербурге, и даже после его демонтажа в ноябре 2020 года продолжает существовать - уже в образе «Печального Ангела» на набережной Карповки. Автор памятника — петербургский скульптор Роман Шустров умер от ковида в прошлом мае. Сегодня здесь оплакивали не только погибших врачей, но и его вдову Марию Касьяненко, которая покончила с собой накануне.

- Помню, как я читала общероссийский список с именами погибших врачей, искала в нем петербургских медиков и выписывала их на отдельный лист. Получилось 9 фамилий. А по данным оперштаба, в Петербурге от ковида умерли к тому времени 27 человек, - вспоминает 27 апреля 2020 года Ирина Маслова, директор фонда «Астарта», которая вместе с журналистом Галиной Артеменко создала Стену памяти. - Помню, как меня поразили эти цифры: из 27 погибших — 9 врачей…

Девять деревянных табличек с фамилиями врачей на стене строительного забора Дома Радио на Малой Садовой (место было выбрано не случайно, напротив городского комитета по здравоохранению) трогать никто не стал, каждый день сюда приходили люди, приносили цветы, записки со словами благодарности, крепили на забор медицинские маски. Каждую неделю на Стене памяти появлялись новые фотографии медиков, умерших в пандемию.

Спустя год в этом списке уже 174 фамилии.

- 24 февраля 2021 года умер от ковида врач-невролог высшей категории Госпиталя для ветеранов войн 77-летний Сергей Ерамышев. Но мы узнали о его смерти только сегодня, - говорит Ирина Маслова.

Сегодня, в печальную годовщину «Стены памяти», многих петербуржцев потрясла смерть Марии Касьяненко, 35-летней вдовы скульптора Романа Шустрова, автора трех бронзовых петербургских ангелов, в том числе "Печального Ангела", установленного на набережной Карповки — напротив Первого меда. Роман Шустров умер 14 мая, через три недели после того, как в больнице скончался его старший брат Александр. Все члены семьи, в том числе и Мария, тяжело переболели ковидом. «Пандемия разрушила жизнь целой семьи, и вот добила Машу», - говорят друзья.

По словам знакомых Марии, она страшно переживала смерть мужа, была в депрессии, лечилась. Но на людях держалась.

- Мы виделись с Машей последний раз 4 марта, в день открытия "Печального Ангела", - рассказывает Ирина Маслова. - Она очень много сделала для открытия этого памятника. Мне казалось, что она ожила. Но это только казалось.

Сегодня у "Печального ангела" играла скрипка.

Открытие памятника на Карповке не обошлось без скандала, в который помимо своей воли была втянута и Мария Касьяненко. «Доктор Питер» писал, как накануне запланированной даты памятник неожиданно открыл губернатор Александр Беглов - фактически тайно, в узком кругу. Марию пригласили на это мероприятие по надуманному предлогу.

- Маша очень переживала, после скандала с Бегловым звонила мне: «Простите, я подвела вас». Мы как могли ее успокоили, казалось, ситуация тогда утряслась, - говорит Ирина Маслова.

А потом началась травля в Интернете — посторонние люди оставляли на странице Марии в Facebook негативные отзывы о «Печальном Ангеле». Подобные комментарии получили тогда все инициаторы установки памятника.

Стало ли это последней каплей, уже не скажет никто. Близкие считают, что уход Марии из жизни связан только с гибелью ее мужа Романа - «это была неземная, невероятная любовь».

Ирина Фигурина

© Доктор Питер