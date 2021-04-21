Ком в горле - безобидный и опасный. Врач назвала причины его появления

Ком в горле - выражение, которое мы используем, чтобы описать волнение, тревогу. На самом деле, постоянное или временное неболезненное ощущение инородного тела в горле вполне может сигнализировать о длительном стрессе или напряжении. Но есть и другие причины появления чувства, будто в горле что-то застряло. И они весьма тревожные.

В большинстве случаев неприятный комок горле, который вы ощущаете время от времени, может быть вполне безобидным симптомом. Если он у вас впервые или появляется не чаще раза в несколько месяцев, можно не переживать. Скорее всего, ничего страшного с вами не происходит.

Возникает "комок в горле" и как реакция на сильный стресс. После выяснения причин и устранения проблем это ощущение должно пройти.

Но иногда ком в горле является одним из первых симптомов серьёзных заболеваний. О них рассказала "Пятому каналу" врач-терапевт Ирина Ескова. По ее словам, ком в горле представляет большую опасность, когда речь идет об инфицировании вирусами. "При ангине, например, воспалительный процесс может привести к отеку, нагноению, и это может спровоцировать удушье и блок дыхательных путей — это очень опасно", — пояснила Ескова. В этом случае обязательно надо обратиться к врачу.

Кроме того, ощущение кома в горле может возникать при злокачественных новообразованиях, в этом случае становится тяжело не только есть и пить, но даже дышать.

Если вместе с ощущением инородного тела в горле появляется серьезное першение и становится тяжело глотать — это может быть следствием перенесенных инсульта, черепно-мозговой травмы и разного рода нейроинфекций, отметила врач.

По словам Есковой, нередки случаи, когда ком в горле является симптомом заболеваний желудочно-кишечного тракта, к примеру, изжоги, язвы и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

Сдавливать мягкие ткани гортани может и увеличенная щитовидная железа, а при заболеваниях шейного отдела позвоночника со смещением диска ком в горле обусловлен сдавливанием нервных корешков.

- При этом он сопровождается болями при глотании, которые могут отдавать в ухо и нижнюю челюсть, - уточнила Ирина Ескова.

Если ощущение комка в горле у вас сохраняется долгое время, не проходит, если несколько раз глубоко вздохнуть или сглотнуть, есть боль в горле, повышена температура, тяжело дышать и повышается давление, стоит незамедлительно обратиться к врачу. Он или назначит лечение, или отправит на обследование к профильному специалисту - гастроэнтерологу, лору, хирургу или онкологу.