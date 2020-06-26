Эпидемиологи прогнозируют высокую активность клещей в этом сезоне. В апреле петербуржцы страдали от них в городе и на южных курортах

В этом году, по прогнозам эпидемиологов, активность клещей обещает быть высокой. В апреле в Петербурге уже зарегистрировали 138 пострадавших — на 25,5% больше, чем за такой же период прошлого года. Привозят клещей не только из Ленобласти — 16 петербуржцев стали их жертвами на территории города, а 10 - на южных курортах.

Сезон клещей в Петербурге начался традиционно в апреле, хотя единичные пострадавшие были и раньше. По данным петербургского Роспотребнадзора, за апрель с жалобами на присасывание клещей обратились 138 петербуржцев, из них 26 детей.

В основном петербуржцы везут клещей из Ленобласти (87 человек из 138), но уже есть укушенные и в других регионах. Так, в Новгородской области пострадали 9 горожан, в Псковской — 5, в Краснодарском крае - 6, в Крыму — 4, по одному в Иркутской, Ростовской и Московской областях. Некоторым вообще не пришлось выезжать за город, чтобы повстречаться с клещом — для 16 человек встреча состоялась на территории города. Активнее всего, судя по числу пострадавших, клещи сейчас в Пушкинском (6), Колпинском (3) и Красногвардейском (2) районах. По одному пострадавшему в Приморском, Курортном и Невском районах.

- По сравнению с прошлым годом число пострадавших за этот период выросло на 25,5%. (…) По расчетам, ожидается высокая активность клещей. Но количество обратившихся за помощью во многом зависит не только от активности клещей, но и от активности населения. Посмотрим, какая будет погода, как активно будут горожане выезжать за город, - сказала начальник отдела эпиднадзора петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия, добавив, что пик активности двух видов местных клещей приходится на середину мая - середину июня, а также на август-сентябрь.

В Ленобласти за апрель насчитали более сотни пострадавших, а точнее, 145 человек, включая 38 детей. Клещи нападали практически во всех районах региона, но чаще всего это случалось в Киришском (26), Гатчинском (25) и Волховском (19).

- Эти показатели ниже среднемноголетних и прошлогодних. Например, по сравнению с прошлым годом, число пострадавших в целом ниже на 13,5%, - отметила начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Ленобласти Лидия Буц.

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Случаев заболевания энцефалитом и клещевым боррелиозом ни в Петербурге, ни в Ленобласти пока не зафиксировано.

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