Острый взгляд в будущее. Как прогрессирует коррекция зрения в Петербурге

В номинация «Офтальмология» премии «Доктор Питер - Частная медицина» читатели выдвинули около 30 номинантов. На этом рынке сегодня есть как крупные компании-лидеры, так и мелкие игроки, что повышает и конкуренцию, и качество услуг. Как сегодня живет частная офтальмология — выяснял «Доктор Питер».

В новых условиях

Офтальмология в частной медицине делится на два больших направления — общий офтальмологический профиль и лазерная коррекция зрения. Как пояснил член экспертного совета премии «Доктор Питер – Частная медицина» Тамаз Мчедлидзе, основатель группы компаний МЕДИ, председатель правления Медицинской палаты Петербурга, в общей офтальмологии очень большой разброс игроков — как крупных, так и мелких. Причем значительную конкуренцию им составляет государственная Клиника имени Святослава Федорова, оказывающая услуги как по ОМС, так и на платной основе.

Самое мощное направление частной офтальмологии — это, безусловно, коррекция зрения. В этой сфере 70-80% рынка, по оценкам Тамаза Мчедлидзе, приходится на три клиники: «Эксимер», «МЕДИ» и опять же на клинику имени Святослава Федорова. По словам эксперта, именно лазерная коррекция является сугубо коммерческим направлением, которое усиленно продвигается на рынок, занимая при этом самую большую долю среди всех офтальмологических услуг.

— Сегодня в офтальмологии наиболее востребована лазерная коррекция, — подтверждает главный врач офтальмологической клиники «Эксимер» Евгений Гурмизов. — Из-за высокой нагрузки на зрительный аппарат, в современном мире растет число пациентов с аметропиями, к которым относятся миопия, астигматизм и гиперметропия (дальнозоркость). Современный образ жизни, к сожалению, способствует развитию патологий глаз. Наша зрительная система просто не предназначена для такой колоссальной нагрузки вблизи, а генетически мы еще к ней не адаптировались, это произойдет эволюционно за несколько тысяч лет. Поэтому лазерная коррекция - одна из основных востребованных процедур. Кроме того, растет число пациентов с возрастными патологиями и развиваются услуги по их устранению — это относится к хирургии катаракты и глаукомы, лечению заболеваний сетчатки.

Офтальмологический рынок постоянно развивается, так как растет число пациентов, нуждающихся в помощи, поясняет Евгений Гурмизов: «Новые клиники открываются из года в год, повышается конкуренция на рынке, и это хорошо для самих пациентов – ведь, чтобы выдержать эту конкуренцию, нужно иметь профессионалов высокого класса в штате, а также самое современное оборудование – эти два фактора делают лечение оптимальным. Плюс необходимо постоянно развиваться и совершенствоваться».

«Эксимер» начал работу в 1997 году, практически одновременно открывались клиники в Петербурге и Москве. Тогда появилась революционная технология эксимер-лазерной коррекции зрения, постепенно внедрили технологии хирургии катаракты, глаукомы, хирургическое и лазерное лечение заболеваний сетчатки, патологий роговицы, а с открытием детских офтальмологических центров клиника стала полноценной семейной, рассказывает Евгений Гурмизов.

Безусловно, пандемия отразилась на работе офтальмологических клиник. Не выполнялись плановые операции по лазерной коррекции и по другим направлениям, которые не относятся к экстренным. А вот общая офтальмология и глазная травматология работали.

— Мы выработали условия для безопасного осмотра пациентов, — дополнил Евгений Гурмизов. — Так как у нас на учете стоят пациенты, нуждающиеся в неотложной помощи, мы не закрывались, более того- не поднимали цены на услуги.

Возможности растут

Сегодня офтальмология находится на пике науки, и клиникам очень важно иметь свое подразделение с максимально современными диагностическими модулями — в частности, для КТ сетчатки или переднего отрезка глаза. Как уточнил Евгений Гурмизов, сегодня применяются методы, позволяющие с высокой точностью ставить диагнозы, а, следовательно, принимать верные решения. Постоянно совершенствуются технологии, производится новое оборудование и клиникам необходимо следить за этими тенденциями. Оснащение операционных и кабинетов новым, прогрессивным оборудованием — это вопрос не престижа, а в первую очередь — качества зрения и качества жизни пациентов. Этот год начался для нас с большого события — установки нового эксимерного лазера.

— Офтальмология - очень технологически емкое направление, — подчеркнул Тамаз Мчедлидзе. — Оборудование обновляется едва ли не каждые пять лет, и те, кто не может себе позволить его закупить, уходят с рынка. Случайные игроки потратят время на установку оборудования и наработку базы клиентов, за это время уже придет пора менять оснащение на более новое.

Самое дорогое оборудование — это лазеры для коррекции, их стоимость варьируется от 300 тыс. до 1,5 млн евро, в зависимости от производителя. И лазеры продолжают обновляться и совершенствоваться постоянно. То же касается вспомогательных технологий — по мнению Тамаза Мчедлидзе, упор делается на безопасность и качество.

— Офтальмология - одна из самых наукоемких отраслей медицины, — подтверждает Евгений Гурмизов. — К примеру, раньше достаточно распространенная сейчас операция по удалению катаракты проводилась только при запущенной форме, когда катаракта созрела, а теперь операцию делают, исходя из потребностей пациента, через микродоступ. Восстановительный период сократился, операцию проводят в режиме одного дня, без госпитализации и за несколько дней можно вернуться к нормальной жизни. Теперь катаракту лечат не просто, чтобы дать людям зрение, а чтобы сделать его максимальным. Например, современные интраокулярные линзы позволяют пациенту видеть после операции даже лучше, чем в молодости, они способны корректировать астигматизм и зрение вблизи. Таким образом, зрение становится полностью функциональным.

По словам эксперта, более прогрессивным стало лечение заболеваний сетчатки, патологий роговицы. Современная офтальмология эффективно справляется с болезнями, которые раньше приводили к инвалидности, например, глаукому можно сегодня компенсировать с помощью имплантации высокотехнологичных дренажей. Удалять помутневший вследствие катаракты хрусталик можно с так называемым фемтолазерным сопровождением, когда все основные этапы операции выполняются не руками хирурга при помощи механических инструментов, а специальным фемтосекундным лазером, что повышает точность и надежность процедуры. Новейшие тенденции в офтальмологии сегодня - автоматизация и цифровизация, по словам Евгения Гурмизова, влияние человека на процесс минимизируется, этот тренд будет сохраняться, и вполне возможно такое будущее, в котором большинство операций будет выполнять беспристрастная машина.

В целом петербургский рынок платных услуг в сфере офтальмологии можно назвать сложившимся.

— По сути его составляют финансово устойчивые игроки, которые могут себе позволить подобное оборудование, — говорит Тамаз Мчедлидзе, — у старых игроков уже наработан опыт и база клиентов, а новые пациенты приходят по рекомендации — и это лучшая реклама.

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Анна Романова

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