В России начались испытания вакцины для профилактики аллергии на кошек

Российские ученые приступили к доклиническим испытаниям вакцины для профилактики аллергии на кошек. Об этом сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов.

Сотрудники Сеченовского университета уже получили необходимые для работы над вакциной данные. Сейчас завершаются подготовительные тесты вакцины-кандидата. Исследование будет проведено достаточно быстро.

"Получен аллергокомпонент, получен профиль сенсибилизации, выделены наиболее значимые аллергокомпоненты, получены пептиды, отвечающие за выработку толерантности к аллергену", - цитирует ТАСС слова Караулова.

Препарат для профилактики аллергии на кошек может появиться уже в этом году.

Предварительные тесты говорят о безопасности и эффективности нового препарата. Первые доклинические испытания не займут много времени, добавил ученый.

Разработка вакцины велась совместно с Венским медицинским университетом.

Надо отметить, что российские ученые ранее уже проводили подобные разработки, но все исследования прекратились в конце 80-х годов.

Ранее "Доктор Питер" сообщал, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса для животных.