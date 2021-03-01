В России начались испытания вакцины для профилактики аллергии на кошек

В России начались испытания вакцины для профилактики аллергии на кошек17:20, 22.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Российские ученые приступили к доклиническим испытаниям вакцины для профилактики аллергии на кошек. Об этом сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов.
Сотрудники Сеченовского университета уже получили необходимые для работы над вакциной данные. Сейчас завершаются подготовительные тесты вакцины-кандидата. Исследование будет проведено достаточно быстро.
"Получен аллергокомпонент, получен профиль сенсибилизации, выделены наиболее значимые аллергокомпоненты, получены пептиды, отвечающие за выработку толерантности к аллергену", - цитирует ТАСС слова Караулова.
Препарат для профилактики аллергии на кошек может появиться уже в этом году.
Предварительные тесты говорят о безопасности и эффективности нового препарата. Первые доклинические испытания не займут много времени, добавил ученый.
Разработка вакцины велась совместно с Венским медицинским университетом.
Надо отметить, что российские ученые ранее уже проводили подобные разработки, но все исследования прекратились в конце 80-х годов.
Ранее "Доктор Питер" сообщал, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса для животных.
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