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В России начались испытания вакцины для профилактики аллергии на кошек

17:20, 22.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Российские ученые приступили к доклиническим испытаниям вакцины для профилактики аллергии на кошек. Об этом сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов.

В России начались испытания вакцины для профилактики аллергии на кошек
Фото: pixabay.com

Сотрудники Сеченовского университета уже получили необходимые для работы над вакциной данные. Сейчас завершаются подготовительные тесты вакцины-кандидата. Исследование будет проведено достаточно быстро. 

"Получен аллергокомпонент, получен профиль сенсибилизации, выделены наиболее значимые аллергокомпоненты, получены пептиды, отвечающие за выработку толерантности к аллергену", - цитирует ТАСС слова Караулова.

Препарат для профилактики аллергии на кошек  может появиться уже в этом году.

Предварительные тесты говорят о безопасности и эффективности нового препарата. Первые доклинические испытания не займут много времени, добавил ученый.

Разработка вакцины велась совместно с Венским медицинским университетом.

Надо отметить, что российские ученые ранее уже проводили подобные разработки, но все исследования прекратились в конце 80-х годов.

Ранее "Доктор Питер" сообщал, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса для животных. 

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Рубрики: Аллергология

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