Финляндия останется недоступной для туристов еще несколько месяцев. «Дорожную карту» отмены ковидных ограничений составили власти Суоми

Когда Финляндия откроет границы для туристов, в том числе, для россиян? Этот вопрос волнует многих, кто полюбил ездить в Суоми на шоппинг или просто отдыхать. Власти Финляндии подготовили «дорожную карту» отмены коронавирусных ограничений. Въезд граждан из третьих стран возможен только в августе. При этом туристов, скорее всего, поначалу в страну не пустят.

Финляндия отмечает снижение числа новых случаев заражения коронавирусом за последний месяц. За минувшие две недели было зарегистрировано всего 83 новых случая на 100 тысяч человек. Это один из самых низких показателей в Европе.

Власти страны задумались об отмене ковидных запретов и возможном возвращении туристов. Премьер-министр Финляндии Санна Марин на пресс-конференции рассказала о том, как страна будет выходить из коронавирусных ограничений, сообщает АТОР.

Так, ограничения на молодежный спорт будут постепенно сниматься с апреля, а библиотеки и музеи вновь откроются в мае. Текущее ограничение на количество собраний в 10 человек будет снято для мероприятий на открытом воздухе в июле и не ранее августа для собраний в помещении. В правительстве рассчитывают на то, что до июля-августа удастся привить 70% населения страны.

Пограничная политика Финляндии, которую министр внутренних дел Мария Охисало назвала «самой жесткой в ЕС», будет смягчаться постепенно.

Так, на первом этапе, в июне прекратится погранконтроль на внутренних границах Шенгенской зоны, а в августе, возможно, будут разрешены деловые поездки между Финляндией и третьими странами, к которым относится и Россия. Таким образом, если финские власти и откроют границы для россиян, то въехать в страну можно будет только по деловым причинам. О массовом туризме речь не идет.

В январе 2021 года Россия возобновила авиасообщение с Финляндией, однако сама эта страна въезд россиянам с туристическими целями не разрешает. Выдача туристических виз Финляндии в РФ приостановлена еще в марте 2020 года и не возобновлялась.

На сегодняшний день ограничения на внешней границе Финляндии, а также частичный контроль на внутренних границах заявлены до 30 апреля. Но, как стало понятно из последних заявлений главы финского кабмина Марин, обе эти меры будут продлены.

По информации Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, через внешние границы разрешается возвращение в Финляндию, транзит через аэропорт Хельсинки-Вантаа, а также прочее «необходимое» движение (не туристические поездки). Члены семьи граждан Финляндии могут въехать в страну вне зависимости от гражданства.

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