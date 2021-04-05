Вакцинация всех спасет: Больше половины избежавших ковида россиян не боятся им заразиться

Больше половины россиян, не переболевших ковидом, совсем не опасаются заразиться новой инфекцией, выяснили аналитики. «Вакцина есть уже, зачем бояться?» — комментируют опрошенные. У некоторых пропал страх перед инфекцией, потому что они уже записались на вакцинацию. "Очень боятся" коронавируса 8% россиян.

56% россиян, не переболевших ковидом, совершенно не боятся заразиться новой инфекцией, выяснили аналитики. Все дело в вакцинах. Так, некоторые опрошенные уже сделали привививку, а некоторые только записались на вакцинацию. 36% россиян признались, что немного опасаются коронавируса, тогда как 8% рассказали, что очень боятся новой инфекции.

Среди молодежи до 24 лет число тех, кто совершенно не опасается встречи с новым заболеванием, доходит до рекордных 70%. Тех, кто очень боится заражения, больше всего среди респондентов от 35 лет (11%). Женщины боятся заразиться чаще, чем мужчины (в общей сложности 50% против 38%).

Сегодня число тех, кто не опасается коронавируса, практически не увеличилось с мая 2020 года. Так, прошлой весной "совсем не боялись" ковида 50% опрошенных, в апреле 2021 года их стало больше всего на 6%.

Опрос проводил сервис по поиску работы SuperJob. Отвечало экономически активное население РФ старше 18 лет. Все опрошенные не болели ковидом.

© Доктор Питер