Россияне стали пить больше витаминов. Самый популярный - "солнечный"

Чуть более половины россиян в течение последнего года постоянно или эпизодически пьют витамины, причем, 40% назначают их себе сами, говорится в исследовании ВЦИОМ. Самым популярным стал витамин D.

Чуть более половины россиян (52%) в течение последнего года постоянно или эпизодически пьют витамины, говорится в исследовании ВЦИОМ, передает ТАСС. При этом, 40% россиян назначают себе витамины самостоятельно - почитав о них в Интернете или узнав от знакомых.

50% респондентов перед употреблением витаминов проконсультировались с врачом, еще 10% сдали анализы на их дефицит.

Топ наиболее популярных витаминов возглавил витамин D - его пьют 24% россиян, далее следуют витаминные комплексы - 17%, витамин С - 14%, витамины группы B - 12%, кальций и группы омега - 10%.

Среди опрошенных 58% согласны с тем, что витамины можно принимать только после назначения врача, 36% уверены, что витамины можно принимать самостоятельно, 2% думает, что в витаминах нет никакой необходимости.

В социсследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

В Минздраве отмечают, что витамины при злоупотреблении ими могут нанести вред организму. Поэтому следует отказаться от их бесконтрольного употребления.

По данным "РГ", спрос на витаминные препараты среди россиян подстегнула пандемия. Так, продажи витамина D за год выросли в 4 раза, цинка - в 3 раза, витамина B - в 2 раза. При этом более 10 млн россиян сегодня покупают витамины онлайн.

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