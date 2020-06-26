В Ленобласти проснулись клещи, но "городские" еще спят: К врачам стали обращаться первые укушенные

Сезон клещей открыт в Ленинградской области. Если на прошлой неделе было зарегистрировано только три случая, когда в больницу обращались пострадавшие от укусов, то в выходные середины апреля - уже в четыре раза больше, рассказали "Доктору Питеру" врачи.

- За выходные 17 и 18 апреля за помощью к врачам после укусов клещей в Ленинградской области обратились 12 человек, - рассказали "Доктору Питеру" в Боткинской больнице. - На прошлой неделе пострадавших было трое.

Клещи нападали на петербуржцев, которые проводили выходные за пределами города. Врачи отмечают, что проснулись клещи на юге области - в районе Луги, где уже заметно тепло и садоводы начали готовить огороды к посадкам, а также во Всеволожске. Петербургские "городские" клещи пока спят. Укушенных ими в городе в этом сезоне пока не зарегистрировано.

Ранее "Доктор Питер" сообщал, что первых клещей в Петербург привезли туристы - горожане, отдыхавшие в Крыму и Сочи.

В Петербурге по данным на 21 марта привиты против клещевого энцефалита 6796 человека, в том числе 2293 ребенка до 17 лет.

В России первые укусы клещей в этом году были зарегистрированы еще в январе - в Калининградской, Ростовской и Астраханской областях, в Адыгее, Крыму, Калмыкии, Дагестане и на Ставрополье. По данным на 1 апреля пока в России не зарегистрировано ни одного случая заболевания клещевым энцефалитом, боррелиозом и другими инфекциями, передающимися клещами, сообщает Роспотребнадзор.

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