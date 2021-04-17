В Петербурге привились от COVID-19 почти полмиллиона человек. В запасе еще 230 тысяч доз вакцины

В Петербурге с начала массовой вакцинации, начавшейся в конце декабря 2020 года, привито 495 390 человек, из них 342 752 полностью закончили цикл вакцинации, сообщает комздрав.

К сегодняшнему дню 3197 человек вакцинированы первым компонентом препарата "ЭпивакКорона". "За пятницу в городе первично привито 7 979 человек, вторично 6 908, из них 601 человек" -"ЭпиВакКороной", - уточняет комздрав.

Нарастающий итог поступившей в город вакцины 726 212 комплектов доз, из них 13 770 комплектов доз - "ЭпиВакКорона", остальное - "Спутник V". Развезено по поликлиникам на вечер 16 апреля - 622 862 доз. Остаток на базе - 103 350. Остаток в поликлиниках - 127 472. В итоге в городе запас вакцины на сегодняшний день - 230 822 комплекта доз.



Всего в Санкт-Петербурге работают 134 пункта вакцинации. Кроме того, работают 21 выездная прививочная бригада - часть из них прививает в 13-ти мобильных пунктах вакцинации.