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В Петербурге привились от COVID-19 почти полмиллиона человек. В запасе еще 230 тысяч доз вакцины

16:05, 17.04.2021 / Верcия для печати / 3 комментария

В Петербурге с начала массовой вакцинации, начавшейся в конце декабря 2020 года, привито 495 390 человек, из них 342 752 полностью закончили цикл вакцинации, сообщает комздрав. 

В Петербурге привились от COVID-19 почти полмиллиона человек. В запасе еще 230 тысяч доз вакцины
Фото: pixabay.com

К сегодняшнему дню 3197 человек вакцинированы первым компонентом препарата "ЭпивакКорона". "За пятницу в городе первично привито 7 979 человек, вторично 6 908, из них 601 человек" -"ЭпиВакКороной", - уточняет комздрав. 

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Нарастающий итог поступившей в город вакцины 726 212 комплектов доз, из них 13 770 комплектов доз - "ЭпиВакКорона", остальное - "Спутник V". Развезено по поликлиникам на вечер 16 апреля - 622 862 доз. Остаток на базе - 103 350. Остаток в поликлиниках - 127 472. В итоге в городе запас вакцины на сегодняшний день - 230 822 комплекта доз.  

Всего в Санкт-Петербурге работают 134 пункта вакцинации. Кроме того, работают 21 выездная прививочная бригада - часть из них прививает в 13-ти мобильных пунктах вакцинации. 

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Рубрики: Инфекционные болезни

3 комментария Оставить комментарий

Привились не полмиллиона, а 343 тысячи.

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В пункте, где я прививался, медсестры не надевают перчатки. Вскрывая ампулу, она порезалась, при этом ампулу не заменила, а если туда попала кровь? С такой антисанитарией вторую часть делать не хочется.

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Не делай, провокатор. В стране умерло полмиллиона людей от ковида. А сколько инвалидами осталось....

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