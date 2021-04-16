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"Нашей кровью тротуары мыли". Сотни пробирок с анализами нашли на одной из московских улиц

17:10, 16.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

В Москве на одной из улиц нашли сотню медицинских пробирок с кровью. Как сообщают СМИ, они принадлежат частной лаборатории, которая уже занимается их утилизацией. Роспотребнадзор начал расследование.

&quot;Нашей кровью тротуары мыли&quot;. Сотни пробирок с анализами нашли на одной из московских улиц
Фото: pixabay.com

Жители района Гольяново в Москве обнаружили на одной из улиц района сотни пробирок с анализами. Как сообщают РИА Новости, они принадлежат частной лаборатории "Гемотест". Сейчас она проводит проверку.

"Достоверно известно, что пробирки ответственная компания вывезла на утилизацию в штатном режиме", — заявили в "Гемотесте" журналистам, при этом пояснив, что вывозом медицинских отходов занимается подрядчик.

По какой причине пробирки с кровью оказались на дороге - неизвестно. Территорию огородили, а пробирки вывезли на специализированный полигон.

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Роспотребнадзор начал расследование. "Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Восточном административном округе проводится расследование по факту обнаружения медицинских отходов в районе Гольяново",- сообщили в ведомстве. 

Рубрики: Общество

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