"Нашей кровью тротуары мыли". Сотни пробирок с анализами нашли на одной из московских улиц

В Москве на одной из улиц нашли сотню медицинских пробирок с кровью. Как сообщают СМИ, они принадлежат частной лаборатории, которая уже занимается их утилизацией. Роспотребнадзор начал расследование.

Жители района Гольяново в Москве обнаружили на одной из улиц района сотни пробирок с анализами. Как сообщают РИА Новости, они принадлежат частной лаборатории "Гемотест". Сейчас она проводит проверку.

"Достоверно известно, что пробирки ответственная компания вывезла на утилизацию в штатном режиме", — заявили в "Гемотесте" журналистам, при этом пояснив, что вывозом медицинских отходов занимается подрядчик.

По какой причине пробирки с кровью оказались на дороге - неизвестно. Территорию огородили, а пробирки вывезли на специализированный полигон.

Роспотребнадзор начал расследование. "Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Восточном административном округе проводится расследование по факту обнаружения медицинских отходов в районе Гольяново",- сообщили в ведомстве.