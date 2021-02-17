Больше двух миллиардов рублей выплатили в Петербурге пострадавшим от COVID-19 медикам и их семьям

В Петербурге с начала марта возобновили единовременные выплаты пострадавшим от коронавируса медикам и их семьям. Как сообщили в Смольном, выплаты по 300 тысяч рублей получили 7 тысяч медиков, заболевших ковидом на работе. 15 семьям, в которых потеряли медработника из-за коронавируса, перечислили по 1 миллиону рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Петербурга от 26 февраля 2021 года №84 в городе с начала марта возобновлены единовременные выплаты пострадавшим от коронавируса медикам и их семьям. По данным Смольного, в этом году выплаты по 300 тысяч рублей получили 7 237 медиков, заразившихся коронавирусом на работе. Выплату в миллион рублей получили семьи 15 медицинских работников, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом. Общая сумма всех произведенных выплат превысила 2,2 млрд рублей.

В прошлом году поддержку от города получили 11 178 медиков и 37 семей. Общая сумма - 3,7 млрд рублей.

Как писал "Доктор Питер", Александр Беглов одобрил проект постановления о выплатах медикам в конце февраля. В 2021 году порядок и размер выплат остался прежним.

В марте стало известно, что петербургские медики, пострадавшие в результате оказания помощи пациентам с коронавирусом, получат компенсации за счёт средств резервного фонда городского правительства. Александр Беглов подписал постановление о выделении на эти цели 3 млрд 143 млн 100 тысяч рублей.

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