Медикам Петербурга назначили дополнительные выплаты за работу с ковидными пациентами. Это плюс к федеральным

Смольный утвердил дополнительные выплаты петербургским медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. Пока - на полгода, но с возможностью пролонгирования до конца 2021-го. По сути, город таким способом нивелировал разницу между теми выплатами, что медики получали с 1 ноября по новой схеме - через Фонд социального страхования, и теми, что получали до их введения.

Работники медицинских организаций Петербурга, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом, в 2021 году будут получать "добавку" к специальным социальным выплатам, начисляемую через ФСС. Городские власти приняли решение о доплате с учетом того, что новая система, анонсированная Татьяной Голиковой и установленная с 1 ноября 2020 года понизила оплату специалистов Петербурга, работающих в условиях риска заражения коронавирусом.

Пока речь идет о допвыплатах на шесть месяцев - по 31 июля, но при необходимости и в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Петербурге, их продолжат выплачивать до конца 2021 года.

В Смольном объяснили, как изменился с 1 января 2021 года порядок начисления дополнительных выплат медикам.

Кто имеет право на специальные социальные выплаты

Работники городских медицинских организаций, подведомственных комздраву и администрациям районов Петербурга.

Работники учреждений, перечень которых будет сформирован Комитетом по здравоохранению.

Врачам скорой медицинской помощи, медсестрам и фельдшерам, участвующим в оказании скорой медицинской помощии в условиях стационара, а также проводящим лабораторную диагностику и судебно-медицинские исследования тел умерших.

Водителям машин скорой медицинской помощи, прочему персоналу, проводящему лабораторную диагностику и судебно-медицинские исследования тел умерших, инфицированных SARS-CoV-19, а также работникам, проводящим дезинфекцию.

Условие для получения специальных социальных выплат

Непосредственный контакт с больными либо с телами умерших, зараженных коронавирусом.

Обеспечение транспортировки больных COVID-19 и их биологического материала.

Проведение последующей дезинфекции в учреждениях или автомобилях скорой помощи.

Размер дополнительных выплат медикам в 2021 году

Врачам скорой помощи – 1730 руб. за одну нормативную смену.

Фельдшерам скорой – 865 руб. за одну нормативную смену.

Младшему медицинскому персоналу скорой помощи – 660 руб. за одну нормативную смену.

Водителям машин скорой помощи, в том числе занятых в организациях, предоставляющих транспортные услуги работающим с ковидными пациентами – 395 руб. за одну нормативную смену.

Прочему персоналу, обеспечивающему условия для оказания скорой медицинской помощи, – 93 руб. за одну нормативную смену.

Врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, оказывающим специализированную помощь в стационарных условиях, – 2115 руб. за одну нормативную смену.

Медсестрам и фельдшерам, участвующим в оказании специализированной помощи в стационарных условиях, – 1020 руб. за одну нормативную смену.

Младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания специализированной помощи в стационарных условиях, – 630 руб. за одну нормативную смену.

Работающим в лабораториях по диагностке COVID-19 и проводящим судебно-медицинские исследования тел умерших, инфицированных SARS-CoV-19:

Врачам и медицинским работникам – 3376 руб. за одну нормативную смену.

– 3376 руб. за одну нормативную смену. Среднему медицинскому персонал у – 2114 руб. за одну нормативную смену.

у – 2114 руб. за одну нормативную смену. Младшему медицинскому персоналу – 1057 руб. за одну нормативную смену.

– 1057 руб. за одну нормативную смену. Прочему персоналу – 522 руб. за одну нормативную смену.

Водителям неотложной помощи, а также водителям, осуществляющим транспортировку пациентов, у которых выявлен COVID-19 – 522 руб. за одну нормативную смену.

Работникам медицинской организации особого типа, проводящим текущую либо заключительную дезинфекцию, – 522 руб. за одну нормативную смену.

Прочему персоналу, обеспечивающему условия для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, – 522 руб. за одну нормативную смену.

Напомним, с 1 ноября выплаты медработникам за работу с пациентами с коронавирусом регулируются новым постановлением правительства РФ. Теперь они называются специальными социальными, а не стимулирующими и выплачиваются Фондом социального страхования (ФСС) за счет средств федерального бюджета. Выплаты медикам устанавливаются руководителем учреждения на основании имеющихся данных - без обращения работника за их предоставлением, ежемесячный расчет размера выплаты проводится с учетом отработанного работником времени и установленной постановлением стоимости одной нормативной смены.

Для всех регионов были установлены одинаковые размеры соцвыплат. И петербургские медики сообщали, что суммы оказались ниже прежних.

© Доктор Питер