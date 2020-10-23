Кому, как и сколько: Разбираемся в новой схеме соцвыплат медикам за работу с ковидными пациентами

С 1 ноября выплаты медработникам за работу с пациентами с коронавирусом регулируются новым постановлением правительства РФ. Теперь они называются специальными социальными, а не стимулирующими и будут выплачиваться Фондом соцстрахования за счет средств федерального бюджета. По новым правилам выплаты за ноябрь медработники должны будут получить не позднее 23 декабря. Разбираемся в новой схеме социальной поддержки медиков.

Раньше стимулирующие выплаты медикам за работу с ковидными пациентами производились согласно постановлениям правительства РФ № 415 и № 484. Но с их начислением в регионах были проблемы, поэтому решено передать их на федеральный уровень. С 1 ноября они будут производиться централизованно.

"Поскольку руководству страны стало понятно, что в регионах исправить положение с начислениями не удастся, было принято решение передать осуществление стимулирующих выплат на федеральный уровень, тем самым обеспечив их централизацию и изменив подходы к их начислению. С 1 ноября вопросы начисления выплат медработникам за работу с ковидными пациентами регулируются постановлением правительства №1762. Прежние утратили силу. Теперь стимулирующие выплаты стали называться специальными социальными выплатами, а государство оказывает ими социальную поддержку медицинских и иных работников медорганизаций", - комментирует новый документ главный редактор портала "Право-мед.ру" Алексей Панов.

Выплаты за счет средств федерального бюджета будет производить Фонд социального страхования через свои территориальные отделения. Исходить будут из количества отработанных так называемых "нормативных смен". Сменой считается 1/5 продолжительности рабочего времени в неделю.

Размеры выплат будут едиными на всей территории России. Зависеть они будут от категории медработника, а также от того, участвует ли он в оказании медпомощи пациентам с COVID-19 или нет.

Алексей Панов разъяснил, кому, как и сколько будут платить.

Работники, участвующие в оказании помощи пациентам с коронавирусам

Скорая медицинская помощь

Врачи — 2 430 рублей, средний медперсонал — 1 215 рублей, младший медперсонал — 950 рублей, фельдшеры и медсестры по приему вызовов скорой — 600 рублей, водители скорых — 1 215 рублей, члены экипажей ВС санавиации — 1 215 рублей;

Стационарная медпомощь

Врачи — 2 430 рублей, средний медперсонал — 1 215 рублей, младший медперсонал — 950 рублей;

Первичная медико-санитарная помощь

Врачи — 2 430 рублей, средний медперсонал — 1 215 рублей, младший медперсонал — 600 рублей;

Патологоанатомические исследования

Врачи — 3 880 рублей, средний медперсонал — 2 430 рублей, младший медперсонал — 1 215 рублей;

Работники, не оказывающие медпомощь, но контактирующие с ковидными пациентами

Врачи — 2 430 рублей, средний медперсонал — 1 215 рублей, младший медперсонал — 950 рублей.

Установленные размеры выплат увеличиваются на районный коэффициент (РК) и коэффициент за работу в местностях со сложными условиями.

Важно отметить, что прежние стимулирующие выплаты подоходным налогом не облагались. Как будет теперь до конца не ясно.

"Поскольку теперь они стали социальными выплатами, а не стимулирующими, то, по моему мнению, возникли основания взимать с них НДФЛ. Надеюсь, Минфин даст разъяснения по этому достаточно щепетильному вопросу", - говорит Алексей Панов.

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Как будут считать

Соцвыплаты производятся как по основной работе, так и при внешнем или внутреннем совместительстве. Из табеля учета рабочего времени берется суммарно отработанное время за месяц и делится на длительность нормативной смены. Эти данные с округлением до десятой части умножаются на размер выплаты - в зависимости от категории работника.

Не позднее 10-го рабочего дня после окончания отчетного месяца реестр по установленной форме медучреждения отправляют в Фонд соцстраха. ФСС в свою очередь проверяет достоверность сведений и не позднее 7-ми рабочих дней перечисляет деньги на банковскую карту медработника.

Судя по новому постановлению, в документ не вошли технические работники, которые тоже контактируют с пациентами (уборщицы, лифтеры и т.д.).