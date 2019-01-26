В Москве — 900 пересадок, в Петербурге — 95. Как пандемия коронавируса повлияла на трансплантацию органов

Коронавирус сократил количество операций по пересадке органов в Петербурге. В прошлом году донорские органы получили 95 пациентов. По официальной информации в «листе ожидания» сегодня находится 600 человек. «На самом деле эта цифра может доходить до тысячи», - говорит главный трансплантолог Петербурга Герман Николаев. Сколько из них не доживет до пересадки при таких темпах?

Скромные цифры

До начала пандемии в стране ежегодно прибавлялось по 200 пересадок донорских органов. Но COVID-19 обрушил трансплантологию в России. Почти на год были закрыты «под ковид» многие больницы, в которых проводится забор органов и тканей. В результате высокотехнологичную помощь в Петербурге получили всего 95 пациентов.

- В общей сложности в 2020 году было проведено трансплантаций сердца — 18, печени — 35, почек — 41 и одна пересадка легких, - рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Для сравнения: в Москве в том же году, даже несмотря на ковид, было сделано 900 трансплантаций. При этом чиновники заявляют, что Петербург с 95 пересадками «находится на втором месте после Москвы».

Сегодня операции по трансплантации донорских органов проводятся в пяти медицинских учреждениях Петербурга, планируется увеличить их число до семи.

- Тот объем, который мы делаем, составляет всего 25-30 процентов от потребности. И надо понимать, что люди в тяжелом состоянии страдают, трансплантация – единственный способ сохранить им жизнь, – говорит главный трансплантолог Петербурга Герман Николаев.

10 пересадок на миллион человек

«Прорывным» по уровню трансплантации чиновники называют 2019 год, когда в Петербурге было сделано 139 операций по пересадке органов и тканей. На совещании в комздраве и Педиатрическом университете, которые провел главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова, академик Сергей Готье, врачи говорили о том, как вернуть объем операций на доковидный уровень.

- В стране сегодня работает 60 центров, где выполняются те или иные трансплантологические вмешательства. Далеко не во всех регионах число трансплантаций обеспечивает реальную потребность, - говорит академик Готье. - У нас много пациентов, нуждающихся в пересадке почки. Они ждут операцию на гемодиализе (аппарат "искусственная почка" - Прим. ред.). Этот затратный вид медицинской помощи обходится государству дороже, чем трансплантация почки. Пересаживая ее человеку, мы экономим средства, которые тратятся на диализ. Потребность в пересадке почки в любой стране, в том числе в нашей, в десятки раз превышает потребность в трансплантации сердца. И начиная любую программу по пересадке органов, мы начинаем с этого органа. Имея этот опыт, мы начинаем переходить к более сложным вещам

По словам академика, существуют общемировые показатели по обеспечению трансплантационной помощью населения. В США это 100 пересадок на 1 миллион населения, российские показатели в 10 раз ниже.

Презумпция согласия

С 1992 года в России существует презумпция согласия, при которой осуществляется посмертный забор органов при констатации смерти мозга, если человек при жизни юридически никак не оформил свое несогласие с этой процедурой. По мнению Сергея Готье, необходимо законодательно закрепить прижизненное согласие на донорство после смерти. Изменения по органному донорству должны принять в новом законопроекте «О донорстве органов человека и их трансплантации» уже этим летом.

- Сейчас и церковь лояльно относится к посмертному донорству и считает его богоугодным делом, - говорит академик Готье. - Поэтому важно организовать процесс. Каждый умерший человек при отсутствии медицинских противопоказаний должен быть рассмотрен в качестве потенциального источника получения донорских органов, как это делается во всем мире. Но принцип должен быть неизменным - умерший потенциально расценивается как источник двух почек, двух легких, сердца, кишечника, печени, поджелудочной железы.

Детское донорство в России де-юре не запрещено, и формально препятствий для трансплантации детских органов нет, но де-факто — в стране нет ни одного случая, чтобы умерший ребенок был «предложен для оценки получения донорских органов».

- У нас нет никаких законных и распорядительных мер по осуществлению посмертного детского донорства, - говорит академик Готье. - Донорство после смерти ребенка возможно только с согласия родителей. Если родителей нет, пересадка органов от ребенка к ребенку невозможна.

Сегодня для детей любого возраста используются органы взрослых доноров. Но пересадка сердца в России возможна только детям весом более 30 килограммов, поэтому маленьких детей приходится отправлять на операции в Индию, больше просто некуда.

- Мы должны иметь возможность лечить таких детей в нашей стране, - считает Сергей Готье.

© Доктор Питер