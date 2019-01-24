Как выглядит "неотложка" изнутри: Необычный виртуальный тур запустила московская скорая помощь

Во время виртуального тура любой желающий сможет посмотреть, как выглядят разные машины скорой помощи изнутри. Можно изучить "состав" общепрофильного автомобиля, "спецназа" скорой помощи и автомобиля специализированной педиатрической выездной бригады. Попав внутрь машины на онлайн-экскурсии, достаточно кликнуть на любой предмет - и вы увидите его подробное описание.

Московская станция скорой и неотложной медицинской помощи им. Пучкова запустила виртуальный тур по своим машинам. Об этом сообщает депздрав столицы.

Оказавшись внутри "скорой" во время онлайн-экскурсии, можно кликнуть на любое медицинское оборудование, и вы сразу увидите на экране его название и описание. Например, можно узнать, что такое инфузомат и шприцевой насос, транспортный кювез, как выглядят портативные аппараты ИВЛ и так далее.

Виртуальный тур покажет, как выглядит автомобиль специализированной выездной бригады СМП анестезиологии и реанимации. Это своеобразный "спецназ" скорой медицинской помощи. В составе команды - анестезиолог-реаниматолог и два медицинских работника. Такие бригады отправляют, когда человек находится в критическом состоянии - без сознания или перенес опасное травматическое воздействие.

Еще одна машина "скорой" оборудована для общепрофильной бригады - она может реагировать на любые поставленные задачи. На третьем автомобиле выезжает специализированная педиатрическая бригада анестезиологии и реанимации. В нем врачи оказывают помощь детям, в том числе новорожденным и недоношенным малышам, а также перевозят их из одной больницы в другую.

Чтобы изучить "внутренности" машины, достаточно перейти на сайт www.mos03.ru и кликнуть на надпись "виртуальный тур по машинам".

© Доктор Питер