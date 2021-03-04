Минздрав разрешил пациентам с диагнозом "рак" участвовать в исследованиях "ЭпиВакКороны" и "КовиВака"

Добровольцы с диагнозом "рак" смогут принять участие в клинических исследованиях III фазы российских вакцин против коронавируса «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» для оценки их эффективности и безопасности. Об этом официально сообщил Минздрав РФ.

Минздрав допустил к участию в клинических исследованиях третьей фазы вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» пациентов с диагнозом "рак", сообщает ТАСС. Об этом говорится в официальном ответе ведомства. Ранее заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко направила главе Минздрава Михаилу Мурашко запрос с просьбой сообщить о том, какая работа проводится ведомством по оценке эффективности и безопасности вакцин против COVID-19 для пациентов с диагнозом "рак".

«При изучении вакцин, разработанных на основе традиционных и достаточно хорошо изученных подходов (например, инактивированной цельновирионной очищенной вакцины или вакцины на основе синтетических пептидных антигенов белков коронавируса), в клиническое исследование могут быть включены добровольцы с наличием онкологических заболеваний», — говорится в документе, подписанном заместителем главы Минздрава РФ Олегом Гридневым.

В Минздраве уточнили, что пациентам с диагнозом "рак" разрешат вакцинироваться от коронавируса только после завершения клинических исследований и проведения оценки результатов.

В конце марта главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что пациенты с пролеченными онкологическими заболеваниями после вакцинации от COVID-19 чувствуют себя хорошо, у них почти не фиксируют каких-либо побочных эффектов. В середине месяца стало известно, что начались исследования вакцины «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями. По словам Александра Гинцбурга, главы Центра им. Гамалеи, вакцинация противопоказана только тем, кто проходит курс химиотерапии.