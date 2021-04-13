В Петербурге погибший спас троих: две почки и сердце одного донора пересадили трем пациентам, в их числе ребенок

Сразу три операции по трансплантации органов были сделаны ночью 12 апреля в Петербурге. Здоровую почку получили два взрослых пациента, новое сердце - 11-летний мальчик. Органы были взяты у одного донора.

Операции по трансплантации могут проводиться в любое время суток — как только поступает сообщение о том, что в донорской базе появились необходимые для пересадки органы. Ночью, с 11 на 12 апреля, врачи-трансплантологи Мариинской больницы, которая совсем недавно вышла из «ковидного режима», провели сразу две операции по пересадке почки. Обоим пациентам — 37 лет, оба страдают почечной недостаточностью и находились на диализе. Мужчина ожидал операции по трансплантации 2,5 года, а девушка — 6 месяцев.

По словам заведующего хирургическим отделением, в том числе трансплантации органов и тканей, Сергея Алфёрова, обе операции прошли успешно и без осложнений. Сегодня пациенты находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии стационара. Предполагаемый период реабилитации составит 2-2,5 недели, после чего, как говорят врачи, молодые люди вернутся к своей привычной жизни и работе.

В ту же ночь врачи Центра Алмазова пересадили донорское сердце 11-летнему мальчику из Саранска. Причем, это была повторная пересадка — три года назад мальчик уже пережил подобную операцию, за новым сердцем ему тогда пришлось ехать в Индию.

НМИЦ им. Алмазова

В 8 лет, в 2018 году, ребенку поставили диагноз «дилатационная кардиомиопатия» (миокардиальное поражение, характеризующееся расширением полости левого или обоих желудочков и нарушением сократительной функции сердца), требовалась пересадка сердца. Но в России детская трансплантация возможна только от взрослого донора (забор органов от умерших детей запрещен), при пересадке сердца есть ряд условий - в частности, вес не менее 30 килограммов, тогда ребенок столько не весил. Поэтому совсем маленьких пациентов везут в Индию, где юридически разрешен забор детских органов и их пересаживают даже маловесным детям. Но через месяц после операции в Индии у маленького пациента появились первые осложнения, развился коронарит – болезнь коронарных артерий, характеризующаяся воспалением и зарастанием их изнутри. Это происходит из-за особенностей иммунного ответа организма на донорские ткани. Для предотвращения инфаркта миокарда, который мог стать следствием коронарита, медики несколько раз выполняли ребенку стентирование коронарных артерий.

Спустя три года донорское сердце пришло в такое состояние, что врачи приняли решение о повторной трансплантации.

- Ретрансплантацию сердца в Центре Алмазова делали впервые, а с учетом того, что на операционном столе оказался ребенок, мы четко осознавали уровень ответственности, которая на нас легла. Операция длилась 4,5 часа и прошла успешно. Ребенок сейчас находится в отделении реанимации, получает всю необходимую терапию, – рассказывает Вадим Гребенник, врач-кардиохирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии №3 НМИЦ им.Алмазова.

По словам главного городского трансплантолога Германа Николаева, такая операция была выполнена впервые вообще в Петербурге. И даже в мировой практике такие операции редки.

- Мы доказали, что можем спасать маленьких пациентов методом пересадки органов. Один из самых сложных видов трансплантации – пересадка сердца. Результат после первой трансплантации у пациента был не совсем хороший (возникли осложнения, не связанные с хирургической техникой), но мы справились. Надеюсь, что ребенок теперь будет жить много лет, как и другие наши пациенты после пересадки сердца, – они все здравствуют, некоторые уже сами стали родителями, – говорит Герман Николаев.

По словам врачей, мультиорганный донор (когда один умерший человек может спасти до 7 жизней) случай не уникальный. В трансплантологии это нормальная практика.

© Доктор Питер