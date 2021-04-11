В Перу из-за нехватки кислорода в ковидной больнице задохнулись 12 пациентов - медучреждению не успели пополнить запасы

Из-за нехватки кислорода в Перу умерли 12 пациентов с коронавирусом. Трагедия произошла в одной из больниц страны. Как сообщают СМИ, в больничном резервуаре закончился кислород, а снабженцы не успели пополнить запасы. Родственники требуют у властей наказать виновных.

В Перу 12 человек умерли из-за отсутствия кислорода в палатах интенсивной терапии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

Инцидент произошел 9 апреля в городе Талара. Кислород в больничном резервуаре закончился, а снабженцы не успели вовремя пополнить запасы, несмотря на то, что медучреждение заранее направляло заявку.

Компания, которая обеспечивает больницу кислородом заявила, что газ доставляют из столицы страны Лимы, а в регионе "у нее нет необходимых запасов" для пациентов с коронавирусом.

Уполномоченный по правам человека в регионе Сесар Орреро заявил, что раньше ни в одной из больниц "не возникала такая трагическая ситуация". Он вместе с родственниками умерших просит властей разобраться, чтобы наказать виновных.

В прокуратуре уже начали предварительное расследование. По его итогам будет принято решение о возможном возбуждении уголовного дела.

Ранее "Доктор Питер" писал об аналогичном инциденте на территории РФ. Из-за нехватки кислорода в Ростовской области умерли 13 пациентов. Позже местные власти заявили журналистам, что погибли 5, а не 13 человек. Губернатор области снял с должности начальника управления здравоохранения. Через несколько дней СК возбудил уголовное дело.