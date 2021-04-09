В петербургском ЛорНИИ снова смена власти

Михаил Мурашко завтра объявит ученому совету НИИ уха, горла, носа и речи о решении Минздрава назначить на должность руководителя института Владимира Дворянчикова. Сегодня у исполняющего обязанности директора с 2019 года Сергея Карпищенко - последний день в этой должности.

Как стало известно «Доктору Питеру» в субботу, 10 апреля, в Петербург прибывает министр здравоохранения Михаил Мурашко. Первое медицинское учреждение, которое он посетит, - НИИ уха, горла, носа и речи. На 10.00 назначено заседание ученого совета, на котором министр объявит о том, что в понедельник, 12 апреля, НИИ возглавит Владимир Дворянчиков и представит его коллективу.

Полковник медицинской службы, д.м.н., профессор Владимир Владимирович Дворянчиков родился в 1967 году в Москве. После окончания Московского суворовского военного училища поступил в ВМА им. Кирова на факультет подготовки врачей для Военно-морского флота.

После окончания академии в 1990 году был начальником медицинской службы судна связи Северного флота. В 1993 году поступил в адъюнктуру при кафедре отоларингологии ВМА, окончил ее досрочно - через год. В 1999 - 2000 годах участвовал в миротворческой операции в Косово, награжден медалями. До назначения на должность директора ЛорНИИ руководил кафедрой оториноларингологии ВМА им. Кирова.

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