Amnesty International: Россия вошла в число стран, где зарегистрирован высокий уровень смертности среди медиков

От пандемии коронавируса особенно пострадали работники здравоохранения, трудовые мигранты, женщины и беженцы. Такой вывод сделан в годовом докладе Amnesty International. Правозащитники проанализировали, как в 2020 году соблюдались права человека в 149 странах.

В годовом докладе международной общественной организации Amnesty International «Права человека в современном мире» говорится, что лидеры государств «безжалостно эксплуатировали кризисную ситуацию и использовали пандемию в качестве предлога для массовых нарушений прав человека».

Европа и Центральная Азия сильно пострадали от пандемии COVID-19: к концу года там было зафиксировано около 27 миллионов случаев заболевания и 585 тысяч смертей, что составляет почти треть от общемировых показателей. Допускается, что статистика не учитывает настоящее число пострадавших - в качестве примера приводится Туркменистан.

Люди, оказавшиеся на передовой пандемии, - медики и люди, занятые в теневом секторе экономики, - пострадали из-за планомерного недофинансирования здравоохранения и скудных мер социальной защиты, - публикует выводы правозащитников newsru.com. По состоянию на сентябрь 2020 года, самый высокий уровень смертности среди врачей, медсестер и санитарок в Европе и Центральной Азии был в Испании, Италии, Кыргызстане, России и Великобритании. Пандемия продемонстрировала, насколько слабой оказалась система здравоохранения как западноевропейских, так и восточноевропейских стран из-за многолетней бюджетной экономии и хронического недофинансирования.

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«Мы пожинаем плоды многолетнего умышленного игнорирования проблем главами государств и правительств. В 2020 году из-за небывалого удара, нанесенного пандемией, системы здравоохранения пережили тяжелейшее испытание на прочность, а люди в финансовом смысле оказались брошенными на произвол судьбы. Героями 2020 года стали работники здравоохранения, которые работали на передовой, спасая жизни, а также представители самых малооплачиваемых профессий, которые трудились, чтобы прокормить свои семьи и не допустить остановки систем общественного жизнеобеспечения. Жестоко, но именно те, кто отдавал обществу больше всего, были наименее защищены», - заявила новый генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Отступлением от положений Европейской конвенции по правам человека в докладе Amnesty International названо ограничение свободы выражения мнений в Азербайджане, Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Венгрии, Казахстане, Польше, России, Румынии, Сербии, Таджикистане, Туркменистане, Турции, Узбекистане и Франции, где была введена ответственность за «распространение ложной информации о коронавирусе».

«Пандемия очень четко высветила неспособность мира эффективно сотрудничать в момент острейшей международной потребности в таком взаимодействии, - отметила Аньес Калламар. - Единственный способ выбраться из этой тяжелой ситуации - международное сотрудничество. Власти государств должны в кратчайшие сроки обеспечить всеобщую и повсеместную доступность вакцин и сделать их бесплатными в пунктах вакцинации. Фармацевтические компании должны поделиться своими знаниями и технологиями, чтобы никто не оказался обделен. Члены «большой двадцатки» и международные финансовые институты должны облегчить долговое бремя 77 беднейшим странам, чтобы те смогли принять меры для борьбы с пандемией и восстановиться после нее».