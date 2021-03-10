В Турции новые "рекорды" по заболеваемости COVID-19. В стране ужесточают антикоронавирусные меры

Турция вновь оказалась в "красной зоне" по заболеваемости COVID-19. В стране регистрируется более 40 тысяч заболевших за сутки. Это самый высокий показатель с марта прошлого года. Власти говорят о третьей волне и ужесточают антикоронавирусные меры.

В Турции новый антирекорд по коронавирусу – 44 756 заражений за сутки, это самый высокий показатель с марта 2020 года, пишет РИА Новости.

В Стамбульском университете Джеррахпаша заявили, что британский штамм стал основной причиной роста заболеваемости.

«Раньше один человек в семье мог заразить только одного родственника, а сейчас может заразить всю семью», - сообщают турецкие СМИ. Глава Управления здравоохранения Стамбула заявил, что Турция «столкнулась с третьей волной коронавируса, но госпитализаций меньше, чем в ноябре 2020 года».

В стране с 13 апреля ужесточаются антикоронавирусные меры по выходным, в том числе на период священного месяца Рамадана. Турция объявила о возвращении общенационального комендантского часа в выходные дни в пятницу.

Добавим, 14 января в Турции началась кампания по массовой вакцинации от коронавируса, 9,74 миллиона человек уже получили первые прививки, а 7,17 миллиона - вакцинированы полностью.

В Турцию из России активно путешествуют туристы. Россиян принимают в курортных отелях и в Стамбуле. Добраться до Турции можно прямыми рейсами и по турпутевкам. Пока ни о каких ограничениях для въезда туристов страна не сообщает. Для россиян нужны ПЦР-тесты, которые планировали отменить в апреле, но пока это решение не принято.

Напомним, с 1 апреля расширился список стран, которые могут посетить россияне. Хорватия разрешает въезд привившимся российскими вакцинами, говорится в заявлении главы МВД страны.

Ранее министерство здравоохранения Кипра опубликовало обновленную категоризацию стран, которая вступит в силу с 1 апреля. Россия официально включена в «красную» категорию. Это открывает въезд на Кипр гражданам РФ при соблюдении нескольких условий.

Также Греция может открыть границы с Россией до 14 мая, в зависимости от эпидемической ситуации, заявил РИА Новости министр туризма.

С 25 марта Сейшелы открыли границы, в том числе и для российских туристов.

Запущены прямые рейсы и в Германию.Россияне должны будут предъявить перевозчику отрицательный тест на коронавирус и пройти 10-дневную самоизоляцию