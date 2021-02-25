Число заразившихся ВИЧ петербуржцев за год снизилось на 20%

Число заражений ВИЧ в Петербурге за год упало на 20%. Примерно на столько же процентов снизилось количество тестирований. Об этом заявила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева.

В Петербурге стали меньше заражаться ВИЧ. На 20% снизилось число первичных случаев, выявленных в 2020 году, по сравнению с 2019-м. Если в прошлом году зафиксировано 2183 случая ВИЧ, то годом ранее - 2870, сказала Лариса Соловьева на пресс-конференции в ТАСС. Она обратила внимание, что первичная заболеваемость ВИЧ в Петербурге снижается ежегодно. А чаще всего ВИЧ-инфекцию выявляют у мужчин.

Снизилось в прошлом году и число тестов на ВИЧ. Всего прошли тестирование около 1 млн человек, а год назад таких было 1 млн 300 тыс человек. Падение составило 23%. Соловьева признала, что охват тестирования на ВИЧ снизился из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

Противовирусных препаратов для пациентов достаточно, отметила главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Татьяна Виноградова. По ее словам, до 1 июля СПИД-центр получит основную массу препаратов, многие лекарства поступят даже раньше и в большем объеме, чем в 2020 году.

По данным на 1 января 2021 года, в Петербурге антиретровирусную терапию получают более 23 тысяч человек, включая 363 детей. На учете стоят более 32 тысяч человек.

Как ранее сообщал "Доктор Питер", положительный ВИЧ-статус — не противопоказание для прививки от коронавируса. Как, впрочем, и от любой другой инфекции. Пациентам с ВИЧ можно вакцинироваться, но при определенных условиях.