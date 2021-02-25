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Число заразившихся ВИЧ петербуржцев за год снизилось на 20%

14:50, 05.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Число заражений ВИЧ в Петербурге за год упало на 20%. Примерно на столько же процентов снизилось количество тестирований. Об этом заявила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева.

Число заразившихся ВИЧ петербуржцев за год снизилось на 20%
Фото: pixabay.com

В Петербурге стали меньше заражаться ВИЧ. На 20% снизилось число первичных случаев, выявленных в 2020 году, по сравнению с 2019-м. Если в прошлом году зафиксировано 2183 случая ВИЧ, то годом ранее  - 2870, сказала Лариса Соловьева на пресс-конференции в ТАСС. Она обратила внимание, что первичная заболеваемость ВИЧ в Петербурге снижается ежегодно. А чаще всего ВИЧ-инфекцию выявляют у мужчин. 

Снизилось в прошлом году и число тестов на ВИЧ. Всего прошли тестирование около 1 млн человек, а год назад таких было 1 млн 300 тыс человек. Падение составило 23%. Соловьева признала, что охват тестирования на ВИЧ снизился из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

Противовирусных препаратов для пациентов достаточно, отметила главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Татьяна Виноградова. По ее словам,  до 1 июля СПИД-центр получит основную массу препаратов, многие лекарства поступят даже раньше и в большем объеме, чем в 2020 году.

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По данным на 1 января 2021 года, в Петербурге антиретровирусную терапию получают более 23 тысяч человек, включая 363 детей. На учете стоят более 32 тысяч человек.

Как ранее сообщал "Доктор Питер", положительный ВИЧ-статус — не противопоказание для прививки от коронавируса. Как, впрочем, и от любой другой инфекции. Пациентам с ВИЧ можно вакцинироваться, но при определенных условиях.

Рубрики: Инфекционные болезни

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