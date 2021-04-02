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Кассир НМИЦ им. Вредена воровала деньги из кассы медучреждения для сотрудников больницы. Взамен она получала "вознаграждения"

16:32, 02.04.2021 / Верcия для печати / 3 комментария

Кассир НМИЦ травматологии и ортопедии им. Вредена полтора года систематически похищала деньги из кассы медучреждения, установил Калининский районный суд Петербурга. Женщина украла почти 600 тысяч рублей. Свою вину кассир признала, но частично - она утверждает, что украденное у нее забирали сотрудники медучреждения, выдавая ей "вознаграждения в размере 500-700 рублей".

Кассир НМИЦ им. Вредена воровала деньги из кассы медучреждения для сотрудников больницы. Взамен она получала &quot;вознаграждения&quot;
Фото: pixabay.com

В НМИЦ травматологии и ортопедии им. Вредена кассир полтора года похищала деньги из кассы медучреждения. Женщина с октября 2016 года по январь 2018 года забирала себе часть средств, которыми пациенты рассчитывались за различные услуги в больнице. За весь период она украла 572 450 тысячи рублей, затем "с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылась, распорядившись ими по своему усмотрению", сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Свою вину кассир признала, но частично. Она сообщила, "конверты с денежными средствами" у нее забирали другие сотрудники медучреждения, а ей "изредка выдавали вознаграждения в размере 500-700 рублей".

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Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года. Помимо этого, суд взыскал с кассира в пользу НМИЦ им. Вредена 572 450 рублей в качестве возмещения материального ущерба медучреждению.

© Доктор Питер

Рубрики: Общество

3 комментария Оставить комментарий

Во Вредена большинство взяточники - воры. Мне в 2011 г. выдали заверенную копию истории болезни за 2004 г. с указанием огромного количества лекарств, якобы ежедневно мне там вводимых с первого до последнего дня моего пребывания на 18 отделении.. На самом деле мне только 3 дня после реанимации после операции кололи препарат для обеспечения функционирования кишечника. И всё.

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В 2019 г б получив в своей поликлинике от хирурга-ортопеда направление на бесплатную консультацию со специалистом клиники Вредена я отправилась в это учреждение. Прямо с порога , уже в окошке регистратуры я получила крайне неприятный прием. Прежде всего мне заявили, что бесплатно ни по каким направленям они никого не принимают, не примут и меня. Сделано это заявление было в недопустимо грубой форме (меня буквально "облаяли" из окошка при активной поддержке двух других коллег из соседних окошек...

Книги отзывав, разумеется в доступе не оказалось...

Когда же позже я позвонила в администрацию клиники, зам гл врача мне цинично заявил:"Ну ведь вы же не обеднели, заплатив за прием".

Впечатление об этом заведении осталось тяжелое. Так что сегодняшняя новость не удивительна.

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Я в медицине с 2004 года. Если кто хабарик кинет мимо урны, то это сразу видит руководство. А в этой стате наблюдения руководства за исчезновением 572450 рублей не отражены. Наука не в курсах...

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