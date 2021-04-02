Кассир НМИЦ им. Вредена воровала деньги из кассы медучреждения для сотрудников больницы. Взамен она получала "вознаграждения"

Кассир НМИЦ травматологии и ортопедии им. Вредена полтора года систематически похищала деньги из кассы медучреждения, установил Калининский районный суд Петербурга. Женщина украла почти 600 тысяч рублей. Свою вину кассир признала, но частично - она утверждает, что украденное у нее забирали сотрудники медучреждения, выдавая ей "вознаграждения в размере 500-700 рублей".

В НМИЦ травматологии и ортопедии им. Вредена кассир полтора года похищала деньги из кассы медучреждения. Женщина с октября 2016 года по январь 2018 года забирала себе часть средств, которыми пациенты рассчитывались за различные услуги в больнице. За весь период она украла 572 450 тысячи рублей, затем "с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылась, распорядившись ими по своему усмотрению", сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Свою вину кассир признала, но частично. Она сообщила, "конверты с денежными средствами" у нее забирали другие сотрудники медучреждения, а ей "изредка выдавали вознаграждения в размере 500-700 рублей".

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года. Помимо этого, суд взыскал с кассира в пользу НМИЦ им. Вредена 572 450 рублей в качестве возмещения материального ущерба медучреждению.

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