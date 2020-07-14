Патологоанатом в Волгограде подменил печень умершей роженицы. Так он занижал статистику материнской смертности

В Волгограде за серию должностных преступлений и подмену органа умершей роженицы осужден бывший главврач областного патологоанатомического бюро. Он фальсифицировал данные и занижал статистику материнской смертности. Врач получил 9 лет тюрьмы и ему придется заплатить крупный штраф.

В Волгограде суд вынес приговор по громкому делу патологоанатома, главврача областного патологоанатомического бюро. Его признали виновным в подмене в 2017 году органов умершей беременной женщины. Скончалась она от вирусной инфекции, но патологоанатом сфальсицифцировал протокол вскрытия, чтобы занизить статистический показатель «материнской смертности» на территории Волгоградской области.

"Зная, что при жизни пациентке был выставлен, в числе прочих, диагноз «Аутоиммунный гепатит», патологоанатом дал указание уничтожить биологические образцы роженицы, подменив их на объекты мужчины, печень которого была поражена гепатитом", - сообщает пресс-служба следственного комитета Волгоградской области. "Нужные" данные и ложный диагноз главврач внес в соответствующие документы о смерти, которые были выданы родственникам умершей женщины.

Бывший главврач получил 9 лет лишения свободы, отбывать которые он будет в исправительной колонии строгого режима. Суд также приговорил патологоанатома к штрафу в размере 2,5 млн рублей и запретил ему занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 7 лет.

Подчиненные патологоанатома, которые помогали ему совершить подлог, также осуждены, они получили условные сроки.