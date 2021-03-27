18+ / fontanka.ru

Сердце от стресса защитит калорийное какао. Ученые рекомендуют пить его ежедневно

15:25, 01.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Ученые выяснили, что калорийное какао очень полезно для сердца. Оно защищает его, когда человек испытывает стресс. Какао положительно влияет на функции кровеносных сосудов во время психического напряжения, говорится в исследовании.

Сердце от стресса защитит калорийное какао. Ученые рекомендуют пить его ежедневно

Свойства какао защищают сердце во время стресса, выяснили ученые. Этот напиток богат флавоноидами, растительными пигментами, которые по составу близки к гормонам, и участвуют почти во всех процессах, протекающих в нашем организме. Поэтому регулярное употребление какао может улучшить состояние кровеносных сосудов, особенно во время психического напряжения. Эти данные приводятся в исследовании ученых Бирмингемского университета, опубликованном в журнале Nutrients.

"Употребление какао, богатого флавоноидами, может быть эффективным способом уменьшения временных нарушений эндотелиальной функции после стресса и улучшения кровотока во время стрессовых эпизодов", — цитирует выводы исследователей РИА Новости.

Читайте также: Исследования показали, что COVID-19 не бьет по сердцу спортсменов. Три правила, которые можно у них позаимствовать

Ученые рекомендовали включить какао в ежедневный рацион, напомнив, что флавоноиды содержатся и в других продуктах: зеленом чае, малине, вишне, ежевике и винограде. 

Добавим, что какао - калорийный напиток, особенно если пить его с молоком. Диетологи рекомендуют разводить какао-порошок в воде. В сочетании с молоком оно не принесет пользы: содержащаяся в какао-бобах щавелевая кислота блокирует усвоение кальция.

Категорически противопоказано какао с молоком страдающим мочекаменной болезнью: молочный жир усиливает всасываемость из какао веществ оксалатов, которые приводят к ухудшению состояния, рассказала эндокринолог и диетолог Екатерина Овсянникова.  

Также доказано, что какао является натуральным антидепрессантом, так как в его составе присутствует фенилэтиламин. 

Из-за содержания кофеина и его возбуждающего действия какао не рекомендовано беременным и кормящим женщинам и детям до 3 лет.

Рубрики: Кардиология

Ещё нет комментариев

Написать комментарий:

Вы также можете оставить комментарий, авторизировавшись.

Новости

Читать дальше

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

  • Клиника «Источник»*****
    Клиника просто супер! Новый ремонт, всё чисто и аккуратно. Обаятельные девушки-администраторы встретили, всё показали и рассказали. Сервис на...
    5.0 Отзыв от 30 марта 2021 г. 16:45
    Читать дальше
  • Стоматологическая клиника "Камелот"
    Проходила лечение у Андрея Николаевич Нартова в клинике Камелот, установлены коронки диоксидциркония. Качеством лечения осталась довольно. Ежегодно...
    4.8 Отзыв от 30 марта 2021 г. 15:42
    Читать дальше
  • Городская поликлиника №120
    Это отвратительная и хамская поликлиника! Все сделано для того чтобы пациенты обходили ее стороной и не пользовались их услугами, а если и...
    1.0 Отзыв от 26 марта 2021 г. 00:55
    Читать дальше
Читать все отзывы

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×