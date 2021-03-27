Сердце от стресса защитит калорийное какао. Ученые рекомендуют пить его ежедневно

Ученые выяснили, что калорийное какао очень полезно для сердца. Оно защищает его, когда человек испытывает стресс. Какао положительно влияет на функции кровеносных сосудов во время психического напряжения, говорится в исследовании.

Свойства какао защищают сердце во время стресса, выяснили ученые. Этот напиток богат флавоноидами, растительными пигментами, которые по составу близки к гормонам, и участвуют почти во всех процессах, протекающих в нашем организме. Поэтому регулярное употребление какао может улучшить состояние кровеносных сосудов, особенно во время психического напряжения. Эти данные приводятся в исследовании ученых Бирмингемского университета, опубликованном в журнале Nutrients.

"Употребление какао, богатого флавоноидами, может быть эффективным способом уменьшения временных нарушений эндотелиальной функции после стресса и улучшения кровотока во время стрессовых эпизодов", — цитирует выводы исследователей РИА Новости.

Ученые рекомендовали включить какао в ежедневный рацион, напомнив, что флавоноиды содержатся и в других продуктах: зеленом чае, малине, вишне, ежевике и винограде.

Добавим, что какао - калорийный напиток, особенно если пить его с молоком. Диетологи рекомендуют разводить какао-порошок в воде. В сочетании с молоком оно не принесет пользы: содержащаяся в какао-бобах щавелевая кислота блокирует усвоение кальция.

Категорически противопоказано какао с молоком страдающим мочекаменной болезнью: молочный жир усиливает всасываемость из какао веществ оксалатов, которые приводят к ухудшению состояния, рассказала эндокринолог и диетолог Екатерина Овсянникова.

Также доказано, что какао является натуральным антидепрессантом, так как в его составе присутствует фенилэтиламин.

Из-за содержания кофеина и его возбуждающего действия какао не рекомендовано беременным и кормящим женщинам и детям до 3 лет.